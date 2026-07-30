TuSpo Beilstein: Unter dem Radar in die Spitze?

Greifenstein. Der TuSpo Beilstein geht optimistisch in die kommende Saison der Fußball-Kreisoberliga West. Eine neuralgische Lücke im Kader wurde geschlossen, ein Neuzugang schwingt sich zum Taktgeber im Mittelfeld auf, und vielleicht fliegen die Westerwälder bei der Konkurrenz etwas unter dem Radar. Denn von den zehn Kreisoberligisten aus dem Fußballkreis Dillenburg hat kein Verein den TuSpo, der zuletzt das Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim gewann, auf der Aufstiegsrechnung.