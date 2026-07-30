 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

TuSpo Beilstein: Unter dem Radar in die Spitze?

Teaser KOL WEST: +++ Mit einem neuen Taktgeber und einer ungewohnten Luxussituation im Tor will der TuSpo Beilstein im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisoberliga West überraschen +++

von Redaktion · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser
Akrobatisch: Beilsteins Fabian Schäfer gewann mit dem TuSpo am Wochenende das traditionelle Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffen Bär
Akrobatisch: Beilsteins Fabian Schäfer gewann mit dem TuSpo am Wochenende das traditionelle Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffen Bär

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KOL West
TuSpo Nassau Beilstein

Greifenstein. Der TuSpo Beilstein geht optimistisch in die kommende Saison der Fußball-Kreisoberliga West. Eine neuralgische Lücke im Kader wurde geschlossen, ein Neuzugang schwingt sich zum Taktgeber im Mittelfeld auf, und vielleicht fliegen die Westerwälder bei der Konkurrenz etwas unter dem Radar. Denn von den zehn Kreisoberligisten aus dem Fußballkreis Dillenburg hat kein Verein den TuSpo, der zuletzt das Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim gewann, auf der Aufstiegsrechnung.

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