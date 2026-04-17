Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TuSpo Beilstein bleibt in Schlagdistanz zur Spitze
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West zeigt der TuSpo Beilstein eine blitzsaubere Vorstellung gegen den SSV Sechshelden. Die Platzherren bleiben damit im Negativstrudel +++
Haiger-Sechshelden. In der Fußball-Kreisoberliga West hatte der SSV Sechshelden eigentlich die vergangenen beiden 0:3-Niederlagen vergessen machen wollen, doch am Ende hagelte es gegen den TuSpo Beilstein beim 0:2 (0:1) die nächste Niederlage.