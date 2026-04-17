 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

TuSpo Beilstein bleibt in Schlagdistanz zur Spitze

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West zeigt der TuSpo Beilstein eine blitzsaubere Vorstellung gegen den SSV Sechshelden. Die Platzherren bleiben damit im Negativstrudel +++

von Redaktion · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
Nicolai Göbel (r.) vom TuSpo Beilstein leitet mit seinem Treffer den Sieg gegen den SSV Sechshelden ein. (Archivfoto) © Tobias Ripl
Nicolai Göbel (r.) vom TuSpo Beilstein leitet mit seinem Treffer den Sieg gegen den SSV Sechshelden ein. (Archivfoto) © Tobias Ripl

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KOL West
TuSpo Nassau Beilstein
Sechshelden

Haiger-Sechshelden. In der Fußball-Kreisoberliga West hatte der SSV Sechshelden eigentlich die vergangenen beiden 0:3-Niederlagen vergessen machen wollen, doch am Ende hagelte es gegen den TuSpo Beilstein beim 0:2 (0:1) die nächste Niederlage.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.