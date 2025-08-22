 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
TuSEM II und der Bader SV treffen aufeinander.
TuSEM II und der Bader SV treffen aufeinander. – Foto: Meiki Graff

TuSEM und Bader SV treffen im Duell der Geschädigten aufeinander

Kreisliga A Essen: Sowohl für die Zweitvertretung von TuSEM Essen als auch den Bader SV war es ein 1. Spieltag zum Vergessen. Mindestens eines der beiden Teams wird nun zum ersten Mal Zählbares verbuchen können.

TuSEM Essen II ging zum Auftakt überdeutlich mit 0:8 gegen Türkiyemspor Essen baden, der Bader SV kassierte eine 1:6-Pleite gegen die SpVg Schonnebeck II. Die beiden Teams zieren nun das Tabellenende der Kreisliga, Gruppe 1, und messen sich jetzt nun gegeneinander. In Gruppe 2 könnte deutlicher werden, wie gut der SC Frintrop im neuen Jahr einzuschätzen ist. Es geht gegen Fortuna Bredeney.

So läuft der 2. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
24.08.25 SV Borbeck - FC Stoppenberg
24.08.25 FC Karnap 07/27 - SuS Haarzopf II
24.08.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig
24.08.25 FC Saloniki Essen - Essener SC Preußen
24.08.25 SG Essen-Schönebeck II - Türkiyemspor Essen
24.08.25 Sportfreunde Altenessen - DKSV Helene Essen
24.08.25 TuSEM Essen 1926 II - Bader SV 91
24.08.25 AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen

So läuft der 2. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
22.08.25 Preußen Eiberg - Bader SV 91 II
24.08.25 ESC Rellinghausen II - SV Leithe
24.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - SuS Niederbonsfeld
24.08.25 NK Croatia Essen - Alemannia Essen
24.08.25 Fortuna Bredeney - SC Frintrop 05/21
24.08.25 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop II
24.08.25 FSV Kettwig - TuS Holsterhausen
24.08.25 Teutonia Überruhr - TGD Essen-West

