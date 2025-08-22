TuSEM und Bader SV treffen im Duell der Geschädigten aufeinander

TuSEM Essen II ging zum Auftakt überdeutlich mit 0:8 gegen Türkiyemspor Essen baden, der Bader SV kassierte eine 1:6-Pleite gegen die SpVg Schonnebeck II. Die beiden Teams zieren nun das Tabellenende der Kreisliga, Gruppe 1, und messen sich jetzt nun gegeneinander. In Gruppe 2 könnte deutlicher werden, wie gut der SC Frintrop im neuen Jahr einzuschätzen ist. Es geht gegen Fortuna Bredeney.

So läuft der 2. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag

24.08.25 SV Borbeck - FC Stoppenberg

24.08.25 FC Karnap 07/27 - SuS Haarzopf II

24.08.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig

24.08.25 FC Saloniki Essen - Essener SC Preußen

24.08.25 SG Essen-Schönebeck II - Türkiyemspor Essen

24.08.25 Sportfreunde Altenessen - DKSV Helene Essen

24.08.25 TuSEM Essen 1926 II - Bader SV 91

24.08.25 AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen

So läuft der 2. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag

22.08.25 Preußen Eiberg - Bader SV 91 II

24.08.25 ESC Rellinghausen II - SV Leithe

24.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - SuS Niederbonsfeld

24.08.25 NK Croatia Essen - Alemannia Essen

24.08.25 Fortuna Bredeney - SC Frintrop 05/21

24.08.25 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop II

24.08.25 FSV Kettwig - TuS Holsterhausen

24.08.25 Teutonia Überruhr - TGD Essen-West

