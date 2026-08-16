TuSEM mit Statement zum Auftakt, Eiberg überrascht Frohnhausen

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Doch in Unterzahl durfte der HSV plötzlich wieder hoffen. Nach einem langen Ball misslang einem Velberter der Klärungsversuch, was Julian Bluni auf die Reise schickte. Dieser marschierte bis zur Grundlinie und legte ins Zentrum, wo Jan Hillemann den Ball über die Linie drückte (60.). Die Antwort der Zweitvertretung ließ aber auch nicht lange auf sich warten. Semih Göcmen tanzte durch den Strafraum und nahm wohl einen Kontakt am Bein dankend an - Strafstoß (67.). Diesen verwandelte Furkan Kurt sicher zur erneuten Führung. An dieser sollte schlussendlich nichts mehr anbrennen, zumal Bluni mit einer glatten Roten Karte die Gäste in doppelte Unterzahl versetze (78.). So feierten die Velberter zum Eröffnungsspiel der Bezirksliga-Gruppe 6 einen knappen Erfolg. Heisingen muss neben der Nullnummer auch zwei Sperren verkraften.

Die Velberter setzten nach einer knappen Viertelstunde den ersten Stich. Ahmet Sagman ließ seinen Gegenspieler ins leere laufen und hatte im Strafraum nur noch Gäste-Keeper Julian Robert vor sich. Mit seinem Flachschuss ins linke Ecke besorgte er die Führung (17.). Heisingen musste anschließend sogar den nächsten Rückschlag einstecken, nachdem Aissa Sealiti per Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (35.).

Der Aufsteiger Eiberg hielt gegen den etablierten Bezirksligisten gut mit, ehe Frohnhausen mit fortschreitender Spieldauer zunehmend die Initiative übernahm. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Nach einer Trinkpause änderte sich das Bild wieder etwas, Eiberg fand besser zurück in die Partie.

Kurz vor der Pause hatte der Aufsteiger dann die bis dahin beste Gelegenheit. Julian Haase fasste sich aus der Distanz ein Herz, sein Schuss klatschte jedoch an den Pfosten (39.). Damit ging es torlos in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eiberg gefährlich. In der 56. Minute bot sich Anas Mouhtadi eine hervorragende Möglichkeit zur Führung. Der Angreifer war frei durch, ließ sich bei seiner Entscheidung jedoch zu viel Zeit und vergab die Chance. Frohnhausen fand dagegen weiterhin nur selten den Weg zu klaren Abschlüssen.

Eiberg blieb die aktivere Mannschaft und drängte in der Schlussphase auf den Sieg. Trainer Thomas Cichon brachte mit seinen Wechseln zudem frische Kräfte. Einer davon sollte schließlich zum Matchwinner werden.

In der 80. Minute kam Kevin-Alexander Scheike für Bartosz Dykiel ins Spiel. Neun Minuten später sorgte Scheike für die Entscheidung. Sein Abschluss wurde von Ilyas Khazaz noch abgefälscht beziehungsweise bei einem Rettungsversuch unglücklich über die eigene Torlinie befördert. Scheike durfte sich damit über sein erstes Saisontor und Eiberg über die späte Führung freuen.

Frohnhausen konnte in der verbleibenden Zeit nicht mehr zurückschlagen. Nach fünf Minuten Nachspielzeit war der Auftaktsieg des Aufsteigers perfekt. Eiberg belohnte sich damit für die besseren Möglichkeiten und einen insgesamt überzeugenden Auftritt. Der VfB Frohnhausen konnte dagegen noch nicht an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen.

Preußen Eiberg – VfB Frohnhausen 1:0

Preußen Eiberg: Andre Bley, Kevin Müller, Enrik Heller, Dennis Abrosimov, Nils Peltzer, Bastian Lübeck, Jona-Philipp Henseler (88. Mohammad Reza Nazerian), Maximilian Schwab, Julian Haase (85. Alexander Hielscher), Anas Mouhtadi (88. Augusto Ganassin), Bartosz Dykiel (80. Kevin-Alexander Scheike) - Trainer: Thomas Cichon

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Ilyas Khazaz, Taraba Carsten Kagnassim (70. Issa Adnan Said), Florian Usein, Kenson Götze, Canel Ucan, Samir Laskowski, Sedat Disci (90. Issa Allouche), Ruben Ampong (58. Giuseppe Raudino), Komlan Agbégniadan (80. Faithful Gold-Toluhi) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Kevin-Alexander Scheike (89.)