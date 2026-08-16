TuSEM mit Statement zum Auftakt, Eiberg überrascht Frohnhausen

Die SSVg Velbert II setzte sich zum Auftakt in die neue Saison am Freitagabend mit 2:1 gegen den Heisinger SV durch. Die Essener beendeten die Partie in doppelter Unterzahl.
Am Sonntag war schließlich das übrige Feld an der Reihe. Den Auftakt machten am Morgen die SG Essen-Schönebeck, die mit einem späten Treffer immerhin noch einen Punkt gegen Türkgücü Velbert rettete. Preußen Eiberg gelang mit dem knappen Erfolg gegen den VfB Frohnhausen ein erstes Erfolgserlebnis. Daraufhin leisteten sich Türkiyemspor Essen und die SpVgg Steele ein echtes Spektakel. Trotz zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstands glich Steele spät noch zu einem 4:4 aus. TuSEM Essen gelang mit einem 6:1-Erfolg gegen RW Wülfrath ein Statement zum Auftakt. Daniel Zurmühlen erzielte einen lupenreinen Hattrick. Auch der SV Burgaltendorf startet mit sechs Treffern in die Saison. Auswärts gegen den Mülheimer SV drehte das Team von Andreas Krippel erst spät auf.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
Die Velberter setzten nach einer knappen Viertelstunde den ersten Stich. Ahmet Sagman ließ seinen Gegenspieler ins leere laufen und hatte im Strafraum nur noch Gäste-Keeper Julian Robert vor sich. Mit seinem Flachschuss ins linke Ecke besorgte er die Führung (17.). Heisingen musste anschließend sogar den nächsten Rückschlag einstecken, nachdem Aissa Sealiti per Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (35.).
Doch in Unterzahl durfte der HSV plötzlich wieder hoffen. Nach einem langen Ball misslang einem Velberter der Klärungsversuch, was Julian Bluni auf die Reise schickte. Dieser marschierte bis zur Grundlinie und legte ins Zentrum, wo Jan Hillemann den Ball über die Linie drückte (60.). Die Antwort der Zweitvertretung ließ aber auch nicht lange auf sich warten. Semih Göcmen tanzte durch den Strafraum und nahm wohl einen Kontakt am Bein dankend an - Strafstoß (67.). Diesen verwandelte Furkan Kurt sicher zur erneuten Führung. An dieser sollte schlussendlich nichts mehr anbrennen, zumal Bluni mit einer glatten Roten Karte die Gäste in doppelte Unterzahl versetze (78.). So feierten die Velberter zum Eröffnungsspiel der Bezirksliga-Gruppe 6 einen knappen Erfolg. Heisingen muss neben der Nullnummer auch zwei Sperren verkraften.
SSVg Velbert II – Heisinger SV 2:1
SSVg Velbert II: Cem Ural, Massimo Mondello, Abel Hagos, Furkan Samanci, Lirik Krasniqi, Furkan Kurt, Ahmet Emre Sagman (90. Kerem Istek), Semih Göcmen, Alessio Falco, Faruk Hepgüler (89. Muhammed Nuri Fitoz), Yasser Amjad Juma (55. Niklas Böhm) - Spielertrainer: Massimo Mondello - Co-Trainer: Halil Karakas - Co-Trainer: Özgür Karakas
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Nik Leiler, Simon Tigges, Aissa Sealiti, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Jan Hillemann (68. Philipp Reichardt), Jan-Lukas Lippeck (45. Pascal Gründer), Shamon Hakimi (82. Sebastian Bodwell), Yousef Issa (82. Piet Keriem Salman) - Trainer: Kevin Voß - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Emre Sagman (17.), 1:1 Jan Hillemann (60.), 2:1 Furkan Kurt (67. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Aissa Sealiti (35./Heisinger SV/Foul)
Rot: Julian Bluni (78./Heisinger SV/)
Der Aufsteiger Eiberg hielt gegen den etablierten Bezirksligisten gut mit, ehe Frohnhausen mit fortschreitender Spieldauer zunehmend die Initiative übernahm. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Nach einer Trinkpause änderte sich das Bild wieder etwas, Eiberg fand besser zurück in die Partie.
Kurz vor der Pause hatte der Aufsteiger dann die bis dahin beste Gelegenheit. Julian Haase fasste sich aus der Distanz ein Herz, sein Schuss klatschte jedoch an den Pfosten (39.). Damit ging es torlos in die Kabinen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eiberg gefährlich. In der 56. Minute bot sich Anas Mouhtadi eine hervorragende Möglichkeit zur Führung. Der Angreifer war frei durch, ließ sich bei seiner Entscheidung jedoch zu viel Zeit und vergab die Chance. Frohnhausen fand dagegen weiterhin nur selten den Weg zu klaren Abschlüssen.
Eiberg blieb die aktivere Mannschaft und drängte in der Schlussphase auf den Sieg. Trainer Thomas Cichon brachte mit seinen Wechseln zudem frische Kräfte. Einer davon sollte schließlich zum Matchwinner werden.
In der 80. Minute kam Kevin-Alexander Scheike für Bartosz Dykiel ins Spiel. Neun Minuten später sorgte Scheike für die Entscheidung. Sein Abschluss wurde von Ilyas Khazaz noch abgefälscht beziehungsweise bei einem Rettungsversuch unglücklich über die eigene Torlinie befördert. Scheike durfte sich damit über sein erstes Saisontor und Eiberg über die späte Führung freuen.
Frohnhausen konnte in der verbleibenden Zeit nicht mehr zurückschlagen. Nach fünf Minuten Nachspielzeit war der Auftaktsieg des Aufsteigers perfekt. Eiberg belohnte sich damit für die besseren Möglichkeiten und einen insgesamt überzeugenden Auftritt. Der VfB Frohnhausen konnte dagegen noch nicht an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen.
Preußen Eiberg – VfB Frohnhausen 1:0
Preußen Eiberg: Andre Bley, Kevin Müller, Enrik Heller, Dennis Abrosimov, Nils Peltzer, Bastian Lübeck, Jona-Philipp Henseler (88. Mohammad Reza Nazerian), Maximilian Schwab, Julian Haase (85. Alexander Hielscher), Anas Mouhtadi (88. Augusto Ganassin), Bartosz Dykiel (80. Kevin-Alexander Scheike) - Trainer: Thomas Cichon
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Ilyas Khazaz, Taraba Carsten Kagnassim (70. Issa Adnan Said), Florian Usein, Kenson Götze, Canel Ucan, Samir Laskowski, Sedat Disci (90. Issa Allouche), Ruben Ampong (58. Giuseppe Raudino), Komlan Agbégniadan (80. Faithful Gold-Toluhi) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kevin-Alexander Scheike (89.)
SG Essen-Schönebeck – Türkgücü Velbert 1:1
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Julius Nosal, Jan Nübel, David Lenze, Luiz Kreisköther, Marcel Faber, Petros Galatidis, Nikita Senk (88. Fabian Gärtner), Sebastian Neusser, Timo Korytowski, Luca Bergermann - Trainer: Olaf Rehmann
Türkgücü Velbert: Raffael Sommer, Marwan Mriche Nachit, Leonardo Gabriel Solenko, Kerim Sali, Filippas Filippou, Muzaffer Sirlak, Emilio Sanchez Conrad (86. Mert Celik), Dijar Xhigoli, Abdulkadir Avan, Aljusan Jasarov, Mirza Mujkanovic (80. Lonceny Kadia Camara) - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Emilio Sanchez Conrad (48.), 1:1 Ell-Medin Idrizi (90.+1)
1. FC Wülfrath – SuS Haarzopf 4:2
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Seungho Noh, Vedran Beric, Tom Paß, Leon Bachmann (92. Robin Köhler), Jan-Steffen Meier, Timo Mehlich, Gian-Luca Bühring, Timo Conde (80. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Julian Piontek, Maurice Grube (65. Marvin Pape), Timo Brandt, Matteo Viefhaus (74. Patrick Demme), Luiz Alessio Sachs (56. Ben Kastor), Tom Frederik Raphael, Maurice Reiß, Felix Franken, Michael Seidelmann - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 223
Tore: 1:0 Arman Corovic (11.), 1:1 Felix Franken (14.), 1:2 Matteo Viefhaus (26.), 2:2 Jan-Steffen Meier (37.), 3:2 Vedran Beric (41.), 4:2 Timo Conde (74.)
Mülheimer SV 07 – SV Burgaltendorf 2:6
Mülheimer SV 07: Nico Merks, Michel Roth, Nick Bennmann, Marvin Hohensee, Simon Grün (59. Lukas Bachleda), Lennard Kaiser, Kevin-Dean Krystofiak (27. Luca Felix Rausch), David-Alexander Mazan, Eliah Jung (79. Mert Kaan Kesici), Jovanche Angelovski (69. Azim Ouro-Akpo), Pascal Roenz - Trainer: Christian Mikolajczak
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski, Georgios Ketsatis (81. Nico Van Der Heuvel), Kevin Barra, Denis Naumov (86. Pier Schulz) - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (21.), 1:1 Luca Felix Rausch (45.+2), 1:2 (68.), 1:3 (71.), 1:4 Kevin Barra (74.), 1:5 Georgios Ketsatis (81.), 2:5 David-Alexander Mazan (85.), 2:6 (90.+1)
Türkiyemspor Essen – SpVgg Steele 4:4
Türkiyemspor Essen: Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Özkan Akcapinar, Enes Cakir, Poyraz-Can Sahin (65. Baki Caki), Ivan Wetshemungu (79. Onur Caparlar), Hussein Zeaiter, Faris El Maaroufi, Özgür Akcapinar - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
SpVgg Steele: Dennis Hornig, Fabian Handke, Christoffer Mbombo (46. Leon Tüns), Devid-Alexander Röwekamp (68. Alexander Piwetz), Marc Geißler, Deven Liebetrau, Alex Graham Royle, Jonas Lippeck, Ahrif Wendt (54. Niklas Edler), Nassim Kamboua (63. Mohamed Bennaman), Alexander Gulyayev - Trainer: Timo Schnepp - Co-Trainer: Ilias Elouriachi
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 67
Tore: 0:1 Alex Graham Royle (42.), 1:1 Özkan Akcapinar (45.), 2:1 Özgür Akcapinar (53.), 3:1 Özgür Akcapinar (55.), 4:1 Faris El Maaroufi (59.), 4:2 Jonas Lippeck (62.), 4:3 Alexander Gulyayev (72.), 4:4 Jonas Lippeck (90. Handelfmeter)
Sportfreunde Niederwenigern II – Vogelheimer SV 5:2
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Florian Finger, Marcel Modro, Malte Eckert (6. Marius Beyer), Leon Welticke (74. Marcel Schräer), Sebastian Axt (62. Malik Emin Ben Soula), Lutz Dahlhaus, Noah Seyer (57. Paul Beyer), Steffen Köfler, Florian Machtemes, Justin Barke (90. Henrik Eggemann) - Trainer: Christopher Weusthoff
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Deniz Senol (82. Janik Noah Eichmann), Fouad Zaitouni, David Dottai (127. Kiros Galatidis), Avni Yirmibes, Naoufal Nouri, Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner (72. Domagoj Zovko), Edis-Cem Yilmaz, Luis Förster (59. Maksym Smolovyk), Tom Rauschtenberger - Trainer: Carsten Isenberg
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Justin Barke (10.), 2:0 Florian Machtemes (12.), 2:1 Edis-Cem Yilmaz (18.), 2:2 Naoufal Nouri (24.), 3:2 Lutz Dahlhaus (79.), 4:2 Steffen Köfler (87.), 5:2 Marcel Schräer (90.)
TuSEM Essen 1926 – SV Rot-Weiß Wülfrath 6:1
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Rico Zölzer, Minwook Oh, Marvin Prellwitz, Jan Guthoff, Rico Frederik Hoffmann, Larssen Kram, Daniel Zurmühlen (83. Modou Jaiteh), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann
SV Rot-Weiß Wülfrath: Arianit Behrami, Altin Kastrati, Nusret Yagmur, Gloire Sunda, Eliot Cakolli, Schad Hassan, Ercan Kalkavan, Fabion Baljiu, Tristan Maresch, Lutonda Ntiti, Onyiyenchukwu Iwuanyanwu - Co-Trainer: Yalcin Erciyes - Trainer: Alfonso del Cueto
Schiedsrichter: Efe Ali Karan - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Leo Derksen (24.), 2:0 Daniel Zurmühlen (46.), 3:0 Daniel Zurmühlen (52.), 4:0 Daniel Zurmühlen (57.), 4:1 Lutonda Ntiti (65.), 5:1 Leo Derksen (86.), 6:1 Modou Jaiteh (89.)
Spvgg Sterkrade-Nord II – Fatihspor Mülheim 2:1
Spvgg Sterkrade-Nord II: Niclas Neumann, Luis Mattern, Kevin Hozjan, Michael Kunze, Said Aljumaa, Jona Rams (75. Kevin Marzotko), Jonas Kisters, Lukas Loibl, Keno Räck (46. Robin Marr), Sven Konarski, Felix Driesch (90. Elias Aaron Peukert) - Trainer: Dustin Vogt
Fatihspor Mülheim: Batuhan Akkaya, Mert-Ahmed Askar (80. Mahmut Duran), Miran Zuberovski (75. Semih Civan), Samid Kurtanovic, Abdessamad Laktab, Yusuf Izzeddin Isik, Murat Kahriman (59. Morries Osei Martey), Haruto Ishizaki, Claudio Bemba, Hatim Bentaleb - Trainer: Erol Kücükarslan
Schiedsrichter: David Monkam Tchawa - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Jona Rams (44.), 2:0 Robin Marr (68.), 2:1 Hatim Bentaleb (90.)
2. Spieltag
21.08.26 SpVgg Steele - Preußen Eiberg
21.08.26 SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
23.08.26 SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
23.08.26 VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
23.08.26 Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
23.08.26 Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
23.08.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
23.08.26 Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
23.08.26 Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
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