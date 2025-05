TuSEM Essen II macht Aufstieg perfekt

70 Punkte sammelten die Essener in 26 Duellen. Hinzu kommt, dass die Mannschaft von Graf mit nur 26 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Diese geringe Anzahl an Treffern, die TuSEM hinnehmen musste, kommt nicht von ungefähr. Der Übungsleiter sieht ein klares Muster für den Erfolg in der Saison: "Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt auf dem Platz. Die meisten Jungs sind Eigengewächse und seit Jahren beim TuSEM. Das schweißt zusammen. Zudem spielt der Kern der Mannschaft seit der F- oder E-Jugend zusammen. Das zahlt sich nun aus. Letztlich ist es aber ein tolles Miteinander mit guten Typen und Fußballern."

Lange sah es danach aus, dass Essen am Ende der Saison aufsteigt und jetzt steht es nach einem 6:0-Sieg gegen den VfB Frohnhausen II fest, denn der Vogelheimer SV II patzte zeitgleich. In der Begegnung gegen den VfB machte es der Underdog dem Favoriten lange schwer. So ging es nur mit einer 1:0-Führung für Grafs Truppe in die Halbezeit. Nach der Pause drehten die Gäste allerdings auf und so stand es nach 62 Minuten schon 4:0 für den Tabellenzweiten. Zwei weitere Treffer fielen auf Seiten der Rot-Weißen und so wurde der Aufstieg mit einem 6:0-Kantersieg besiegelt.