Tusas Mädchen sorgen für Furore Die Nachwuchs-Fußballerinnen haben gute Chancen auf den Einzug in die Regionalliga.

Bei der DJK Tusa 06 könnte es im kommenden Jahr einiges zu feiern geben. Nicht nur die Frauen aus Flehe dürfen sich in dieser Saison berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga machen. Auch im Mädchenbereich sorgt Tusa in dieser Spielzeit für mächtig Furore. „Es ist schön, dass unser Vereinswappen in ganz vielen Tabellen ganz weit oben zu finden ist“, sagt Marcus Italiani. Als Leiter des Mädchen-Leistungszentrums und Trainer der U16- und U17-Juniorinnen ist Italiani einer der Väter des Erfolgs an der Fleher Straße. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Leistungsfußball in der Region anzubieten. Das gelingt uns inzwischen denke ich auch ganz gut“, sagt der Experte auf dem Gebiet des Mädchenfußballs.

Tatsächlich kommen die Erfolge im Mädchenbereich bei Tusa nicht von ungefähr. Die Arbeit im Nachwuchsbereich hat Hand und Fuß. Italiani beschäftigt in seiner Abteilung nicht nur lizensierte Fußballtrainer. Auch das Torwart- und Athletiktraining werden von Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen angeleitet. Die Qualität der Trainingsarbeit spricht sich herum. „Wir erhalten im Schnitt pro Altersklasse fünf Bewerbungen pro Woche. Der Zulauf ist wirklich enorm“, sagt Italiani. Die Spielerinnen, die sich über ein Probetraining für einen der Kaderplätze bei Tusa empfehlen, nehmen dafür zuweilen auch weite Wege auf sich. Das Einzugsgebiet hat inzwischen schon einen Radius von 50 Kilometern erreicht. Ein eingerichteter Fahrservice hilft dabei, die Talente zum Trainingsplatz und anschließend wieder nach Hause zu bringen. Längst spiegelt sich der enorme Aufwand auch in den Ergebnissen wieder.

Nachdem sie im Vorjahr noch von Verletzungen ausgebremst worden war, nimmt die U17 in dieser Saison als Tabellenführer der Niederrheinliga Kurs auf die Regionalliga. Auch dort müsste sich Tusa ganz bestimmt nicht verstecken, denn auch der Unterbau ist stark. Die U16 liegt in der Kreisklasse punktgleich mit Fortunas U16 an der Tabellenspitze. Auch die U15-Juniorinnen mischen als Dritter der Leistungsklasse oben mit. Alle gemeinsam fiebern zudem mit den von Stefan Wiedon trainierten Frauen mit. „Die Identifikation mit dem Verein ist extrem hoch“, sagt Italiani. Ein Aufstieg der Frauen in die Regionalliga würde auch ihm helfen. „Das Ziel ist es, möglichst viele Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu bringen“, so der Abteilungschef.