Tusas Fußballerinnen in ungewohnter Rolle Der Niederrheinligist stürmt an die Tabellenspitze und ist nun Gejagter statt Jäger. Am Sonntag geht es gegen den Tabellenfünften Mönchengladbach.

Für Tusas Trainer Stefan Wiedon hatte der am Ende so erfolgreiche Sonntag skurril begonnen. „Ich habe schon einige Jahre als Trainer im Seniorenbereich auf dem Buckel. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon einmal morgens im Dunkeln das Haus verlassen musste, um zu einem Spiel zu fahren“, schilderte der Diplom-Sportlehrer. Und als ob die frühe Anstoßzeit um 11 Uhr in Verbindung mit der weiten Anfahrt nach Bocholt nicht schon Herausforderung genug gewesen wäre, erfuhren die Fleherinnen erst wenige Minuten vor dem Anpfiff, auf welchem Platz gespielt wurde. Diese Widrigkeiten gingen nicht ganz spurlos an der Wiedon-Elf vorbei, die dann nach rund einer halben Stunde sogar in Rückstand geriet (33.). Doch wie schon beim klaren Erfolg im Kreispokal über den DSC 99 genügten Tusa ein paar starke Phasen, um die Partie in die richtigen Bahnen zu lenken. Als treibende Kraft erwies sich dabei Angreiferin Bhageshree Modha, die nicht nur aufgrund ihrer Treffer zum 1:1 (35.) und 3:1 (82.) ein Sonderlob ihres Coaches einheimste. „Sie hat ihre Rolle in vorderster Front sehr gut ausgefüllt“, sagte Wiedon über die 22-Jährige. Nach weiteren Toren von Luisa Blank (49.) und Ricarda Brinkmann (86.) durfte sich der Diplom-Sportlehrer nach Spielschluss in seiner Meinung bestätigt fühlen. „Wenn wir alles in die Waagschale werfen, dann sind wir nur schwer zu bezwingen.“ Diese Behauptung unterstreichen kann Tusa bereits am kommenden Sonntag, wenn der Tabellenfünfte Borussia Mönchengladbach II zu Gast an der Fleher Straße ist. „Ich bin gespannt, wieviel wir dann bereits sind zu investieren, um den Spitzenplatz zu verteidigen“, sagt Wiedon, der seinen Spielerinnen bis dahin mit auf den Weg gab, die „schöne Momentaufnahme kurz zu genießen.“