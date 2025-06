Tusas Frauen holen den Kreispokal

Ein verpasster Hattrick, eine überragende Torfrau und zweifacher Jubel auf Seiten von Tusa 06 – die Kreispokalendspiele auf der Anlage des SC Unterbach lieferten reichlich Gesprächsstoff. So verpasste Sparta Bilk zum Abschluss eines langen Spieltages die historische Chance, den Pokal zum dritten Mal in Folge an die Fährstrasse zu holen. Trotz des Führungstreffers von Torjäger Marco Meyer unterlag der Bezirksligist dem Landesligisten SG Unterrath mit 1:3.

Tusa räumte am Montag somit gleich zwei Titel ab. Denn auch im mit Spannung erwarteten Finale der Frauen behielten die Fleherinnen die Oberhand. Zwar war der CfR Links gegen den Lokal- und Ligarivalen nahe dran an der Titelverteidigung. Letztlich bissen sich die Spielerinnen aus Heerdt bei der 0:1-Niederlage aber an Tusas überragender Torfrau Kim Stricklan die Zähne aus. „Sie war heute unsere Matchwinnerin“, lobte Tusas Sportlicher Leiter Stefan Wiedon die 26-Jährige.

Links spielte gut mit

In einer engen Auseinandersetzung hatte Irem Koc Tusa kurz nach Wiederanpfiff im Anschluss an eine Ecke per Kopf in Führung gebracht (49.). Diese wackelte in der Folge aber zweimal heftig. Zunächst parierte Stricklan stark per Fuß (53.), ehe sie sogar auch noch einen von Fuko Tanaka geschossenen Handelfmeter parierte (68.). In der Schlussphase versäumte es die Elf von Svante Rasmus zwar, den knappen Vorsprung bei der einen oder anderen Konterchance auszubauen. Am Ergebnis änderte das aber nichts: Nach einjähriger Abstinenz gehört der Kreispokal wieder den Frauen von Tusa 06. „Rechnet man den Aufstieg unserer zweiten Mannschaft hinzu, dann konnten wir binnen einer Woche noch einmal zwei Erfolge verzeichnen. Letztlich war es so eine gute Saison“, betonte Stefan Wiedon.

Auch der geschlagene CfR Links musste sich nach aufopferungsvollem Kampf, der Respekt verdiente, nicht grämen. Ärgerlicher aus Sicht der Heerdterinnen war da wohl die Verletzung von Lisa Tannigel, für die das Endspiel schon nach wenigen Minuten beendet war.