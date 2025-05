Tusas A-Juniorinnen schließen erste Saison ab

Zum Saisonabschluss wurde es für die A-Juniorinnen der DJK Tusa 06 dann doch noch einmal bitter. Am letzten Spieltag der neu eingeführten WDFV-Juniorinnen-Liga hatten die von Marcus Italiani trainierten Fußballerinnen am späten Samstagnachmittag das Topteam des 1. FC Köln zu Gast. Und die Domstädter zeigten keine Gnade mit dem Nachwuchs aus der Flehe und holte sich mit einem 7:1-Sieg die Meisterschaft.

Zumal es in der WDFV-U19-Juniorinnen-Liga ohnehin um ganz etwas anderes als pure Ergebnisse geht. Zweck des Wettbewerbs ist es, den aus der U17 entwachsenen Talenten Zeit und Spielpraxis zu geben, um den schwierigen Übergang in den Frauenbereich zu meistern.

Tusas Talente wussten die sie ihnen bietende Plattform auch gleich zu nutzen. Leistungsträgerinnen wie Saskia Padel oder Emilia Macdonald machten in der Regionalliga einen weiteren Schritt nach vorne und dürfen in der kommenden Saison auf regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft hoffen. Andere Spielerinnen wiederum kickten sich in die Notizblöcke anderer Klubs. Der bevorstehende Wechsel von Valerie Lambertz zu Borussia Mönchengladbach ist zwar schmerzhaft, ist für Tusa aber auch eine Auszeichnung für die geleistete Arbeit. Auch auf Felice Hahn ist man an der Fleher Straße stolz. Die 18 Jahre alte Angreiferin zieht aus Studiengründen nach Köln, wo sie sich einem etablierten Regionalligisten anschließen wird.

Die Entwicklung, die man bei Tusa nehmen kann, hat sich dementsprechend auch längst herumgesprochen. „Der Zulauf ist hoch. Wir bekommen für die neue Saison gute Spielerinnen dazu“, sagt Italiani. Er wird mit seinem Team auch in der kommenden Saison an der WDFV-U19-Juniorinnen-Liga teilnehmen, die mit dem FSV Mainz 05, SV Meppen oder Schalke 04 prominenten Zulauf erhalten wird. Italiani hofft, dann ähnliche Highlights erleben zu dürfen wie zuletzt im Auswärtsspiel beim SV Andernach, als sich stark ersatzgeschwächte Fleherinnen auf einem für sie eher ungewohnten Naturrasen einen 3:2-Erfolg erkämpften.