Tusa wartet auf den ersten Derbysieg Am Sonntag soll die Negativserie der Fußballerinnen im Spiel gegen Urdenbach enden.

Wenn am Sonntag das Derby in der Niederrheinliga gegen den Spitzenreiter Tusa 06 angepfiffen wird, sollten die Gedanken an den letzten Sonntag auf Urdenbacher Seite aber endgültig in den Hintergrund gerückt sein. „Schon im Training unter der Woche war die Motivation bei uns am Anschlag. Tusa ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga. Aber ich hoffe, dass wir ihnen wie schon im Hinspiel Probleme bereiten können“, sagt Michael Boll.

Am ersten Spieltag trotzte der Aufsteiger den Fleherinnen überraschenderweise ein 2:2 ab. Überhaupt wartet Tusa in dieser bislang so erfolgreich verlaufenen Saison noch auf den ersten Derbysieg. Denn auch die Partie gegen den CfR Links endete für die Elf von Stefan Wiedon mit einem 1:1-Unentschieden. „Wir haben in beiden Spielen erst ganz spät den Ausgleichstreffer schlucken müssen. Die beiden Derbys haben eindrucksvoll gezeigt, wie ausgeglichen es in in dieser Liga zugeht“, sagt Tusas Trainer. Auch am Sonntag rechnet Wiedon mit einem knappen Ausgang. „Urdenbach wird 100 Prozent des Leistungsvermögens abrufen, davon können wir ausgehen. Das muss uns dann halt auch gelingen. Denn nur dann sind wir auch schwer zu bezwingen“, erklärt der Diplom-Sportlehrer. Sollte sich sein Team in Urdenbach durchsetzen und gleichzeitig der ärgste Verfolger GSV Moers im Spitzenspiel bei der viertplatzierten Viktoria Winnekendonk Federn lassen, würde Tusa definitiv als Tabellenerster in die lange Winterpause gehen. Doch so weit will Stefan Wiedon noch gar nicht denken. „Sowohl Moers als auch wir haben ein ganz schweres Spiel vor der Brust. Demnach kann es am Sonntag wirklich in alle Richtungen gehen.“