Tusa-Vorsitzende Ulrike Groth erhält das Bundesverdienstkreuz

Nachdem sie sich als Kinder- und Jugendtrainerin beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) engagiert hat, übernahm Ute Groth 2007 den Vorsitz des DJK Tusa 06 Düsseldorf, einem Verein, der sich dem Breitensport verschrieben hat und vor allem für seine große Abteilung im Mädchenfußball bekannt ist. Der Verein engagiert sich mit Projekten im Mädchensport und intensiviert seine Bestrebung zur Steigerung des Juniorinnenanteils. Zu nennen sind unter anderem der „Tusa Girls Cup“, und der „Düsseldorfer Mädchenfußball-Grundschulcup“, für den der Verein 2019 mit dem Gleichstellungspreis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet wurde.

Groth habe wesentlichen Anteil daran, dass Strukturen beim DJK Tusa 06 aufgebaut wurden, die dazu beigetragen haben, einen „modernen und attraktiven Verein für Sportlerinnen und Sportler zu entwickeln. So hat sie unter anderem das Hauptamt für eine Geschäftsführerin initiiert, damit der Verein sich auch in Zukunft weiter erfolgreich entwickeln kann“, wird die Auszeichnung begründet. Durch Gespräche, Vorträge, Interviews, Podcasts und gezielte Lobbyarbeit auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene setze sich Ute Groth für die Belange des Vereins, des Amateursports und für Gleichstellung ein. So war Tusa 06 einer von drei Vereinen in Düsseldorf, der während der Corona-Pandemie einen Mitgliederzuwachs verzeichnen konnte.

Aufsehen beim DFB

Vielen wurde Ute Groth bekannt, als sie 2019 als Kandidatin für das Amt der DFB-Präsidentin antrat. Trotz ihrer Niederlage war danach das Thema Frauen in Führungspositionen beim größten Fußballverband der Welt höchst aktuell.

Neben ihrem sportlichen Engagement ist Ute Groth außerdem im Stadtteil aktiv. So hat sie erfolgreich mit anderen Mitstreitern den Erhalt des städtischen Schulgartens durchgesetzt und sich für Tempokontrollen und Tempo 50 am Südring eingesetzt. Für ihre ehrenamtlichen Verdienste wurde Groth bereits 2019 mit der DJK-Ehrennadel in Silber sowie 2022 mit dem „NRW-Preis Mädchen und Frauen im Sport“ in der Rubrik „Emanzipiert“ ausgezeichnet.