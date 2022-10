Tusa vor dem Pokalderby erstarkt Die Fußballerinnen müssen im Viertelfinale zum DSC 99. In der Liga überzeugen sie.

Die Frauen der DJK Tusa 06 haben in der Niederrheinliga am Sonntag die richtige Antwort auf die eine Woche zuvor erlittene erste Saisonniederlage gegeben. Die Mannschaft von Stefan Wiedon fuhr bei der zweiten Mannschaft des MSV Duisburg einen ungefährdeten 5:2-Sieg ein und stoppte damit zugleich den kurzen Höhenflug der zuvor zweimal hintereinander siegreichen „Zebras“.

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr

So., 16.10.2022, 13:30 Uhr

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr

„Wir sind wieder in der Spur“, frohlockte Stefan Wiedon, dessen Team nun zwei Zähler hinter Spitzenreiter Viktoria Winnekendonk auf Rang drei in Lauerstellung liegt und noch ein Spiel mehr auszutragen hat. Zur Vorbereitung auf die Partie in Duisburg hatte Tusas Coach offenbar den Trainingsschwerpunkt auf den Torschuss gelegt. Jedenfalls hatten die Spielrinnen um Luisa Blank ihre Visiere gut eingestellt. Die Kapitänin sorgte mit einem präzisen Freistoß aus über 20 Metern für die frühe Führung (5.), die Sarah Linker noch vor der Pause mit einem weiteren Freistoß aus etwas kürzerer Entfernung ausbaute (34.).

Angesprochen auf die „krummen Dinger“ von Hanae El Gars, die nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor des MSV (61.) zum beruhigenden 4:1 führten (64., 72.), meinte Wiedon. „Solche Tore macht sie gefühlt alle drei Wochen. Das ist dann nicht mehr nur Zufall.“