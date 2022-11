Tusa siegt vor großer Kulisse Gegen Borussia Mönchengladbach II gewinnen die Düsseldorferinnen mit 2:1.

Da staunte selbst Stefan Wiedon nicht schlecht. „So viele Zuschauer sieht man bei einem Frauenfußballspiel in der Niederrheinliga selten“, sagte der Trainer der DJK Tusa 06 nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II. Tatsächlich war die Anlage an der Fleher Straße so gut besucht wie lange nicht. Das lag zum Einen daran, dass neben den beiden Damen- auch die drei Herrenteams Heimrecht hatten. Das lag vor allem aber an den jüngsten Erfolgen der Wiedon-Elf, die in das Topspiel gegen die Borussia ging. Und alle, die kamen, sollten ihre Anwesenheit nicht bereuen. „Das war beste Werbung für den Frauenfußball“, sagte der Coach über das packende Spiel, das die Fleherinnen nach spätem Rückstand noch mit 2:1 für sich entschieden.

Wiedon war im Anschluss zurecht stolz auf seine Mannschaft, die eindrucksvoll unter Beweis stellte, auch gegen Widerstände erfolgreich ankämpfen zu können. Angesichts einiger Ausfälle musste Wiedon vor der Partie aus der Not eine Jugend machen und gleich sechs U17-Spielerinnen in den Kader berufen, die am Vormittag noch in der B-Jugend-Niederrheinliga beim VfL Rhede im Einsatz waren. Das Sextett nahm zunächst auf der Bank Platz und sah von dort aus überlegene Gastgeberinnen, die aber zu wenig aus ihren Chancen machten. Die größte Gelegenheit vergab Luisa Blank per Strafstoß. Kaltschnäuziger präsentierte sich Borussia, die aus dem Nichts in Führung ging (78.). Stefan Wiedon setzte nun alles auf eine Karte und auf volle Offensive. Mit Felice Noemi Vera Hahn und Lana Tamara Fernandes Plagge brachte er die beiden Nachwuchskickerinnen, die am Morgen schon die beiden Tore zum 2:1-Sieg der U17 über Rhede erzielt hatten. Ein Schachzug, der sich auszahlte. Denn nach Sarah Linkers verwandeltem Freistoß zum 2:1 (87.) war es Hahn, der wenige Sekunden später das Siegtor gelang (88.). „Das war spektakulär, wie wir diese Partie noch umgebogen haben“, jubelte Wiedon.