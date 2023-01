Tusa ohne Losglück Die Fußballerinnen treffen im Niederrheinpokal auf den Regionalligisten Warbeyen.

Stefan Wiedon hätte sich wohl ein etwas glücklicheres Händchen auf Seiten der ihm gut bekannten „Losfee“ Laura Hayen gewünscht. Die Vorsitzende des Verbandsjugendausschusses bescherte den Frauenfußballerinen der DJK Tusa 06 bei der Auslosung des Viertelfinales um den Niederrheinpokal mit dem klassenhöheren Regionalligisten VfR Warbeyen eine der denkbar schwersten Aufgaben. Sollte den Fleherinnen in der Runde der letzten Acht tatsächlich die Überraschung gelingen, würde in einem Halbfinale aller Voraussicht nach mit dem Regionalliga-Zweiten Borussia Mönchengladbach eine noch höhere Hürde warten, ehe es im Finale bei normalem Verlauf der Dinge gegen den Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Bocholt gehen würde.

Angesichts des nun vorgezeichneten Weges gibt sich Stefan Wiedon keine Illusionen hin. „Den Niederrheinpokal“, so der Diplom-Sportlehrer, „werden wir in dieser Saison ganz sicher nicht gewinnen.“ Bei aller gebotenen Demut ist das Spitzenteam der Niederrheinliga aber weit davon entfernt, schon vor dem Anpfiff des für den 12. Februar terminierten Viertelfinals klein bei zu geben. Ganz im Gegenteil. „Die Mädels sind heiß auf das Spiel und freuen sich auf diese Herausforderung“, so Wiedon.

Den Gegner aus Warbeyen beschreibt der erfahrene Übungsleiter als ganz dicken Brocken. „Sie zählen neben Borussia Mönchengladbach und Borussia Bocholt zu den großen Drei am Niederrhein“, so der 56-Jährige. Dass sich der im Kreis Kleve angesiedelte VfR aufgrund der räumlichen Nähe auch in den benachbarten Niederlanden regelmäßig nach Spielerinnen umsehen kann, ist für Wiedon ein Warbeyener Erfolgsgeheimnis. Doch auch für deutsche Talente bietet der Klub inzwischen eine attraktive Plattform. So spielen auch die beiden jüngeren Zwillingsschwestern der deutschen Nationalspielerin Linda Dallmann (FC Bayern München), Jule und Pauline Dallmann, mittlerweile für den VfR Warbeyen.