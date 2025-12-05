Tusa-Juniorinnen am Limit

„Es gibt ja die Möglichkeit, Spielerinnen aus anderen Klubs mit einem Zweitspielrecht auszustatten, wenn diese bei ihren Vereinen keine U19 haben. Vielleicht gelingt es uns so, noch Spielerinnen zu finden, die auch körperlich in der Lage sind, in dieser Liga mitzuhalten“, erklärt Modha.

Abgesehen davon werden sich die Verantwortlichen aber über kurz oder lang auch mit der Frage beschäftigen müssen, welchen Mehrwert die Teilnahme an der WDFV-Liga für Tusa noch hat. Denn so reizvoll Partien gegen SGS Essen oder den 1. FC Köln auch sind – so groß ist auch die Gefahr auf überregionaler Bühne einen erarbeiteten Ruf im Mädchenfußball zu verspielen und die eigenen Talente zu verheizen.