Tusa geht als Erste in die Pause Die Fußballerinnen büßten aber den Drei-Punkte-Vorsprung ein.

Ein tolles erstes Saisonhalbjahr endete für die Fußballerinnen der DJK Tusa 06 mit einer großen Enttäuschung. Das Team von Stefan Wiedon kassierte auf eigenem Platz eine 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Grün-Weiß Lankern und büßte damit an der Tabellenspitze den Drei-Punkte-Vorsprung auf den GSV Moers ein. „Dieses Negativerlebnis schleppen wir nun mit in die lange Winterpause. Das macht diese Niederlage doppelt bitter“, sagte Tusas Trainer nach der Partie.

Im letzten Spiel des Jahres bestätigten sich aus Sicht der Fleherinnen noch einmal Aspekte, die sich im Verlauf der Hinserie bereits herauskristallisiert hatten. Dazu zählt, dass sich Tusa Düsseldorf auf eigenem Platz bei weitem nicht so wohl fühlt wie in der Fremde. Die beste, noch ungeschlagene Auswärtsmannschaft (sieben Siege, ein Remis) ist zu Hause nur Mittelmaß. Das 1:2 war die zweite Saisonniederlage vor eigenem Publikum. Insgesamt konnte Tusa bislang nur drei ihrer sieben Heimspiele für sich entscheiden.

Warum es am Sonntag nicht gelang, diese Bilanz aufzubessern, konnte Stefan Wiedon schnell erklären. „Wenn wir 100 Prozent unseres Leistungsvermögens abrufen, dann sind wir nur ganz schwer zu bezwingen.“ Das Problem aus Sicht des Diplom-Sportlehrers war jedoch, dass seine Elf maximal zehn Minuten lang am Limit spielte. Und just in dieser kurzen Spanne trat ein weiteres Problem des Aufstiegsanwärters auf – die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. „Das Spiel gegen Lankern muss nach zehn Minuten schon entschieden sein“, trauerte Wiedon einigen verpassten Großchancen in der Anfangsphase nach. Lankern zeigte auf der anderen Seite, wie es auch gehen kann, stellte den Spielverlauf mit dem 0:1 (20.) auf den Kopf und profitierte beim 0:2 von einem Fehler von Tusas Torfrau Lea Bönisch (52.). Gegen den physisch robusten Neuling reichte es für Tusa nur noch zum 1:2-Anschlusstor durch einen von Bhageshree Modha verwandelten Foulelfmeter (75.).