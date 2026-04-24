Tusa-Fußballerinnen vor Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen Sechs Spieltage vor Saisonende lebt bei den Fußballerinnen der DJK Tusa 06 die Hoffnung auf Historisches. Vor dem Topspiel gegen Rhenania Bottrop ist Platz zwei noch in Reichweite – und damit womöglich sogar die Chance auf die Relegation zur Regionalliga West. Entscheidend wird das direkte Duell am Sonntag. von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

DJK Tusa 06 glaubt weiterhin an den Aufstieg – Foto: SSVg Velbert 02

Gelingt den Spielerinnen der DJK Tusa 06 in dieser Saison tatsächlich noch Historisches? Ganz abwegig ist das nicht. Sechs Spieltage vor Schluss schielt die Mannschaft von Svante Rasmus in der Niederrheinliga noch auf Tabellenplatz zwei. Und der kann – mit etwas Glück – am Ende der Saison über eine Relegation noch zum Aufstieg in die Regionalliga West führen, in der womöglich in der nächsten Saison auch die ehemalige Nationalspielerin Alexandra Popp im Trikot von Borussia Dortmund zu begutachten sein wird.

Um die Chance zu wahren, muss Tusa allerdings am Sonntag zu Hause im Topspiel gegen Rhenania Bottrop punkten. Die zweitplatzierte Rhenania liegt vor der Partie sechs Zähler vor den Fleherinnen, hat allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert. Heißt: Gewinnt Tusa das Verfolgerduell, dann ist das Rennen wieder völlig offen. Rechenspiele sind nicht von Bedeutung für Rasmus Für Tusas Trainer spielen die tabellarische Situation und ein möglicher Aufstieg derweil weiterhin keine Rolle. „Wir haben nie über Tabellenplätze oder Ähnliches gesprochen und werden damit auch jetzt nicht anfangen. Der Aufstieg ist in der Kabine überhaupt kein Thema“, versichert der Coach. Den Druck des Gewinnen-Müssens sieht Rasmus daher eher auf Seiten der Gäste. „Sie wollen mit allen Mitteln in die Relegation und tun auch alles dafür.“