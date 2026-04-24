Tusa-Fußballerinnen vor Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen

Gelingt den Spielerinnen der DJK Tusa 06 in dieser Saison tatsächlich noch Historisches? Ganz abwegig ist das nicht. Sechs Spieltage vor Schluss schielt die Mannschaft von Svante Rasmus in der Niederrheinliga noch auf Tabellenplatz zwei. Und der kann – mit etwas Glück – am Ende der Saison über eine Relegation noch zum Aufstieg in die Regionalliga West führen, in der womöglich in der nächsten Saison auch die ehemalige Nationalspielerin Alexandra Popp im Trikot von Borussia Dortmund zu begutachten sein wird.
Um die Chance zu wahren, muss Tusa allerdings am Sonntag zu Hause im Topspiel gegen Rhenania Bottrop punkten. Die zweitplatzierte Rhenania liegt vor der Partie sechs Zähler vor den Fleherinnen, hat allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert. Heißt: Gewinnt Tusa das Verfolgerduell, dann ist das Rennen wieder völlig offen.
Für Tusas Trainer spielen die tabellarische Situation und ein möglicher Aufstieg derweil weiterhin keine Rolle. „Wir haben nie über Tabellenplätze oder Ähnliches gesprochen und werden damit auch jetzt nicht anfangen. Der Aufstieg ist in der Kabine überhaupt kein Thema“, versichert der Coach. Den Druck des Gewinnen-Müssens sieht Rasmus daher eher auf Seiten der Gäste. „Sie wollen mit allen Mitteln in die Relegation und tun auch alles dafür.“
Ob am Ende tatsächlich der zweite Platz hinter dem souveränen Spitzenreiter MSV Duisburg reicht, um in die Saisonverlängerung zu gehen, hängt auch von den Frauen von Borussia Mönchengladbach ab. Nur wenn sie in der 2. Bundesliga bleiben, darf der Vizemeister am Niederrhein auf die Teilnahme an der Relegation hoffen. Steigt die Borussia aus Liga zwei ab, stünde auch ihre zweite Mannschaft automatisch als zweiter Absteiger vom Niederrhein aus der Regionalliga West neben dem GSV Moers fest. Dann gäbe es mit dem MSV Duisburg nur einen Aufsteiger aus der Niederrheinliga.
Auch wenn Svante Rasmus sich nicht an Rechenspielen beteiligen möchte, hofft er natürlich, Rhenania Bottrop auf der Zielgeraden der Saison noch überholen zu können. „Ich strebe immer nach dem maximalen Erfolg“, sagt Rasmus, der sein Team mit dem Gegner auf Augenhöhe liegt. „Dass Bottrop derzeit vor uns steht, liegt alleine an uns, weil wir in Spielen gegen Rosellen oder Lankern kurz vor der Winterpause unnötig Punkte haben liegen lassen“, so Rasmus. Den Beweis, es mit dem Rivalen aufnehmen zu können, dürfen die Spielerinnen um Torjägerin Selina Rolando (zehn Saisontreffer) am Sonntag antreten. Zwar schmerzen die Ausfälle der beruflich verhinderten Hannah Lenzen und Anna-Lena Hammling. Doch Svante Rasmus ist zuversichtlich, diese Lücken im Kollektiv auffangen zu können.