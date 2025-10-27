Tusa-Frauen verlieren Spitzenspiel knapp

Dass sich eine Mannschaft als Gewinner fühlen darf, obwohl sie das Spiel verloren hat, kommt im Sport nicht alle Tage vor. Bei den Fußballerinen der DJK Tusa 06 war das am Sonntagnachmittag aber der Fall. Im Gipfeltreffen der Niederrheinliga unterlag die Elf von Svante Rasmus zwar dem Spitzenreiter MSV Duisburg mit 0:1. Als Verlierer brauchten sich die Fleherinnen um Spielführerin Sanae Zouggagh allerdings nicht zu fühlen. Denn die Art und Weise, wie Tusa dem haushohen Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga West auf eigenem Platz entgegen trat, verdiente allerhöchsten Respekt.

Gegen die mit etlichen Spielerinnen mit höherklassiger Erfahrung gespickten Meidericher taten die Gastgeberinnen das einzig Richtige. Tusa verteidigte kompakt, war aber auch mutig genug, um selbst Nadelstiche zu setzen. „Wir wollten super aggressiv und aktiv sein. Denn wenn man sich gegen einen solchen Gegner nur hinten rein stellt, geht das nie gut“, gab Rasmus Einblicke in seine taktischen Überlegungen.

Das sah natürlich auch Svante Rasmus so, der nach Spielschluss „mächtig stolz“ auf sein Team war. Wir haben den MSV in der Schlussphase hinten rein gedrückt. Das hat die Mannschaft so wohl auch noch nicht erlebt. Dass auf der Duisburger Bank bis zum Schluss um den Sieg gezittert wurde, ist auch ein Kompliment für unseren Auftritt“, sagte Tusas Trainer.

Und als ob es noch eines Nachweise für seine These bedurft hätte, nutzte der MSV einen der wenigen von Passivität geprägten Momente im Spiel der DJK. Gegen den wuchtigen Distanzschuss der nicht eng genug bewachten Emma Hilbrands war Julia Bartke im Tor machtlos. „Ausgerechnet Hilbrands“ werden sich die eingefleischten Tusa-Anhänger in diesem Moment gedacht haben. Denn die 26 Jahre alte Defensivspezialistin mit der Erfahrung von 18 Einsätzen in der ersten Frauen-Bundesliga war vor zwei Jahren selbst als Zugang an der Fleher Straße im Gespräch.

Rasmus: "Meine Mannschaft hat riesiges Potenzial'

Wer dachte, die Partie würde nun den erwarteten Verlauf und Duisburger Einbahnstraßenfußball sehen, der irrte gewaltig. Denn die Spielerinnen von Svante Rasmus hielten die Köpfe oben, blieben der eigenen Linie treu und hatten durchaus Chancen auf den Ausgleich. Kurz vor der Pause rauschte ein Schuss von Hanae Ulad El Gars aus spitzem Winkel nur knapp am Gästetor vorbei (44.). Es war nicht die einzige Szene, in der die 27-jährige gemeinsam mit der starken Außenverteidigerin Alina Lengelsen dem MSV auf der rechten Seite in Bedrängnis brachte.

Über eben diesen Flügel entstand kurz nach der Pause auch die zweite Großchance. Diesmal verpasste die eingewechselte Katharina Oelschläger den Ausgleich nur knapp. Es waren wirklich nur Kleinigkeiten, die Tusa zu einer faustdicken Überraschung fehlten. Von einem Klassenunterschied, wie ihn vielleicht der eine oder andere Zuschauer im Vorfeld erwartete, konnte erst recht keine Rede sein.

„Meine Mannschaft hat riesiges Potenzial, das hat sie heute auch gezeigt“, lobte Svante Rasmus. Im Derby beim CfR Links gilt es dieses erneut unter Beweis zu stellen. Die Partie am kommenden Sonntag findet unter ganz anderen Vorzeichen statt. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Heerdt ist Tusa diesmal der hohe Favorit.

Doch davon will der Trainer im Vorfeld nichts hören. „Dieses Spiel ist für alle der Höhepunkt des Jahres. Wir müssen klar im Kopf bleiben und sauberen Fußball spielen“, fordert Rasmus.