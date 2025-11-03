Tusa Düsseldorfs Frauen siegen glanzlos im Derby beim CfR Links

Die Fleherinnen gewinnen das Niederrheinliga-Duell mit 3:1, bleiben aber unter ihren Möglichkeiten – Trainer Svante Rasmus sieht trotz des Erfolgs viel Luft nach oben.

Svante Rasmus war am Sonntag nicht nach Feiern zumute. Dabei hatte seine Mannschaft im Derby der Niederrheinliga ihre Hausaufgaben erfüllt. Mit dem 3:1-Erfolg über Schlusslicht CfR Links wurde die DJK Tusa 06 zumindest vom Ergebnis her ihrer Favoritenrolle gerecht. Doch die Art und Weise, wie der Auswärtssieg zustande kam, schmeckte Tusas Trainer nur bedingt.

„Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und waren einfach nur unglaublich effizient. Wenn man dem Ganzen etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es die Tatsache, dass wir inzwischen auch in der Lage sind, solche schwächeren Spiele für uns zu entschieden. Das wäre uns in der letzten Saison vermutlich nicht gelungen“, so Rasmus. Eine Woche nach der bärenstarken Leistung im mit 0:1 verloren gegangenen Gipfeltreffen gegen Topfavorit MSV Duisburg waren die Fleherinnen kaum wieder zu erkennen. „Ob es Nervosität war oder an der Einstellung lag, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich uns sehr verkrampft empfunden“, kritisierte Rasmus den Auftritt des Tabellendritten. Selbst das frühe Führungstor von Ikram Buick gab Tusa an der Pariser Straße keine Sicherheit (5.).

Die noch sieglosen Gastgeberinnen investierten mehr in das Spiel und hatten im ersten Abschnitt genug Chancen, um den Spieß herumzudrehen. „Da durften wir uns auch bei unserer Torhüterin Julia Bartke bedanken, die uns mit ein paar starken Paraden vor Schlimmerem bewahrt hat“, lobte Rasmus seine Nummer eins.

Lob vom Tusa-Trainer an den CfR Links

Dank Bartke und einer einstudierten Ecke, die Selina Rolando nach einer halben Stunde verwertete, ging Tusa sogar mit einer etwas schmeichelhaften 2:0-Führung in die Kabine. Für den Tabellendritten schien spätestens unmittelbar nach dem Seitenwechsel und Rolandos zweitem Streich (46.) endlich alles nach Plan zu laufen. Doch auch mit dem komfortablen 3:0 im Rücken blieb auf Seiten des Tabellendritten vieles Stückwerk.

So waren es auch die Gastgeberinnen, die das letzte Wort in einem mäßigen Spiel hatten. Das Ehrentor von Hana Mousa (88.) war durchaus verdient. Denn der in dieser Saison arg gebeutelte CfR steckte über die gesamte Dauer nicht auf. So gab es für die geschlagene Heimmannschaft nach der Partie auch ein Lob vom gegnerischen Trainer. „Ich bin mir sicher, dass Links die Klasse halten wird. Denn so schlecht, wie es die Tabelle aktuell ausdrückt, ist das Team ja nicht.“