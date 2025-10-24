Tusa Düsseldorf trennt sich von Trainer Timo Haep

Dennoch müssen sich Thönnes und seine Mitstreiter in diesen Tagen wieder auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter für die in der Kreisliga A spielenden Männer begeben. Denn die Zusammenarbeit mit Timo Haep, der saisonübergreifend in 25 Ligaspielen an der Seitenlinie gestanden hatte, endete zu Beginn der Woche.

„Wir sind in ein offenes Gespräch gegangen, in dem es keine gemeinsame Überzeugung gab, den Turnaround zu schaffen. Daher haben wir einvernehmlich entschieden, dass sich unsere Wege trennen“, schilderte der scheidende Coach seine Sicht der Dinge. Der seit Frühjahr im Amt befindliche Horst Thönnes bedauerte die Entwicklung. „Wir haben ein fünfköpfiges Teammanagement mit sehr viel Fußballexpertise. Wir alle waren von der Arbeit von Timo absolut überzeugt. Letztlich hatten wir in einigen Spielen auch Pech, durch individuelle Fehler in letzter Minute noch ein Tor zu kassieren. Der Trainer hatte nun nicht mehr den Glauben, das Ruder herumzureißen“, erklärte der Funktionär. Timo Haep übergibt den Staffelstab nach zuletzt drei Niederlagen in Serie auf dem elften Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende setzte es ein knappes 1:2 gegen Hilden 05/06, verursacht durch ein Gegentor in der allerletzten Minute.

Schon am ersten Spieltag hatte Tusa beim 3:3 gegen Spitzenreiter SC Unterbach den möglichen Sieg ganz kurz vor Toreschluss noch aus der Hand gegeben. Mit Dominic Abdel-Ahad (acht Saisontore) stellen die Fleher einen der herausragenden Angreifer der Liga. Im Kollektiv ist das Team derzeit aber ein Stück von der Spitze entfernt. Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger AC Italia Hilden wird Oliver Bothe am Sonntag in der Verantwortung stehen. „Er genießt ein hohes Ansehen im Klub“, sagt Thönnes über den bisherigen Assistenten von Timo Haep. Dass Bothe den Cheftrainerposten aber dauerhaft bekleiden wird, ist eher unwahrscheinlich.

Daher haben sich die Verantwortlichen mit Horst Thönnes bereits mit Gedanken an die Nachfolge befasst. „Der künftige Trainer muss ein genauso guter Typ wie Timo sein. Zudem muss die Kommunikation mit dem Teammanagement stimmen“, skizziert der Abteilungsleiter. Zu jenem einflussreichen Gremium, das sich um die Belange der ersten Mannschaft kümmert, zählen Martin Mehr, Thomas Kress, Frank Bohlmann, Andreas Bergmann und Kevin Hein.