Svante Rasmus (l.) ist Tusa-Trainer. – Foto: SSVg Velbert 02

TuSA Düsseldorf setzt die Siegesserie in der Niederrheinliga fort TuSA Düsseldorf: Mit fünf Siegen in fünf Spielen führt das Niederrheinliga-Team aus Flehe die Tabelle an. Trainer Rasmus dämpft die Euphorie, doch der Plan scheint aufzugehen. Verlinkte Inhalte Niederrheinliga Tusa 06 Urdenbach Svante Rasmus

Fünftes Pflichtspiel, fünfter Sieg – die Fußballerinnen der DJK Tusa 06 haben einen perfekten Start in die neue Saison hingelegt. Auch der TSV Urdenbach konnte den Erfolgslauf der Mannschaft von Svante Rasmus am Sonntag nicht stoppen. Im Niederrheinliga-Derby behielt Tusa auf eigenem Platz mit 2:0 die Oberhand.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf Tusa 06 TSV Urdenbach Urdenbach 2 0 Abpfiff Zu rechnen war mit einem solchen Auftakt der Fleherinnen nicht unbedingt. „Die Saisonvorbereitung verlief unglücklich. Aus Verletzungs-, Krankheits- und Urlaubsgründen konnten wir das Programm, das ich vorhatte, gar nicht umsetzen“, erklärte Svante Rasmus. Doch anstatt lange zu hadern, machte der Coach mit seinen Spielerinnen das Beste aus der Situation. „Wir haben unseren Plan, den wir normalerweise verfolgen, umgestellt. Eigentlich wollen wir dem Gegner unsere Stärken, die vor allen Dingen aus dem Ballbesitz resultieren, aufzwängen. Stattdessen haben wir in den ersten Spielen versucht, die gegnerischen Schwächen aufzudecken“, erklärt der Coach. Der Plan ging auf, weil sich seine Spielerinnen bislang sehr diszipliniert an die Vorgaben hielten.

Leistungslimit noch nicht erreicht Dass Tusa an den ersten vier Spieltagen auf drei Aufsteiger traf, spielte der Mannschaft dabei auch an die Karten, wobei Rasmus auch die Tücken des Startprogramms hervorhob. „Wenn da die Ergebnisse nicht gestimmt hätten, hätten wir uns sofort in einer Negativspirale befunden.“ Diese Sorgen muss der Trainer nun nicht mehr haben. Stattdessen hat sich Tusa in den ersten Wochen sofort eine gehörige Portion Selbstvertrauen erspielt. Selbstvertrauen, welches die Elf von der Fleher Sraße benötigen wird. „Die Aufgaben werden schwerer, dessen sind wir uns alle bewusst“, sagt Rasmus, der daher auch bemüht ist, die Euphorie im Umfeld ein wenig zu drosseln. „Wenn wir auch die nächsten fünf Spiele alle gewinnen, dann könnten wir uns über neue Ziele unterhalten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es soweit nicht kommen wird.“