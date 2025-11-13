Tusa Düsseldorf rechtfertigt sich für Italianis Rauswurf

Trainerwechsel gehören auch im Amateurfußball in gewisser Weise zum alltäglichen Brot. Doch im Falle von Marcus Italiani von einem gewöhnlichen Vorgang zu sprechen, wäre völlig untertrieben. Schließlich war Italiani über viele Jahre hinweg das Gesicht des Mädchen- und Frauenfußballs bei der DJK Tusa 06. Die Entwicklung des Leistungszentrums in Flehe prägte er nicht nur als Koordinator mit. Auch auf dem Platz kümmerte sich Italiani aktiv um die Entwicklung der Talente.

Bis vor wenigen Wochen war der Experte im Mädchenfußball als Trainer für Tusas U19-Juniorinnen zuständig. Dass ihn die Verantwortlichen dann auf dem Trainingsgelände von seinen Aufgaben entbanden, glich von außen betrachtet somit einem kleinen Beben.

Tusas Abteilungsleiter Horst Thönnes verteidigte auf Anfrage den unpopulären Schritt. „Ich bin schon sehr lange im Fußball aktiv und treffe alle Entscheidungen gut überlegt zum Wohle des Vereins“, sagtder Funktionär, der „kommunikative Probleme“ als Hauptgrund für die Trennung von Italiani anführte, aber auch auf die „schwachen Ergebnisse der U19 in letzter Zeit“ verwies. Italiani selbst blickte nach dem Aus bei seinem Stammverein indes schnell wieder nach vorne. Beim MSV Duisburg hat der Coach inzwischen eine neue Herausforderung übernommen und soll dort die zweite Mannschaft näher an die Spitzengruppe der Frauenfußball-Landesliga heranführen.

Wie es derweil mit Tusas U19-Juniorinnen weitergeht, bleibt abzuwarten. Eine ganze Reihe von Spielerinnen hat sich in der Zwischenzeit abgemeldet und steht schon am Samstag für das Heimspiel in der WDFV-Juniorinnen-Liga gegen den FSV Mainz 05 nicht mehr zur Verfügung. Trotz des Engpasses will Thönnes den Spielbetrieb aber in jedem Fall aufrechterhalten. „Wir haben ein Trainerteam parat und haben sowohl Spielerinnen in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft, die noch für die U19 spielen können“, erklärt der Funktionär, der darüber hinaus notfalls auch auf Akteurinnen aus der eigenen U17 zurückgreifen möchte, obwohl diese selbst in der Niederrheinliga um den Klassenerhalt kämpfen muss. „Unsere oberste Prämisse lautet, Ruhe in den Verein zu bekommen. Diese steht über dem sportlichen Erfolg“, sagt Thönnes.

Fortuna ist stadtintern auf der Überholspur

Ob in diesem Kontext auch die Veränderungen auf der Trainerbank bei Tusas zweiter Mannschaft zu verstehen sind, bleibt unbeantwortet. Für dieses Team, das als Aufsteiger in der Landesliga aktuell einen Abstiegsrang belegt, zeichnete Thönnes bis vor Kurzem noch selbst verantwortlich. Nach einem Gespräch mit der Mannschaft legte er dieses Amt aber nieder. „Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es neue Impulse braucht“, erklärt der Abteilungsleiter.

Eine Aussage, die insgesamt auch auf die Mädchen- und Frauenfußball-Abteilung zuzutreffen scheint. Denn mit der Fortuna wächst in der Stadt ein neuer Konkurrent heran. Bei den U17-Juniorinnen haben die Rot-Weißen bereits die Nase vorne, was die Ligazugehörigkeit angeht. Und auch im Frauenbereich wird der Profiklub in absehbarer Zeit vermutlich zumindest gleichziehen, wenn nichts Außergewöhnliches dazwischen kommt.

Tusa wird sich in dieser Gemengelage neu positionieren müssen – und das ohne Marcus Italiani. Der steht künftig bei einem anderen Klub mit großer Tradition an der Seitenlinie.