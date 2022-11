Tusa Düsseldorf: Jubel und Frust Tusas Fußballerinnen verpassen gegen Links den Sieg. Das Remis reicht aber, um auf Rang eins zu klettern.

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr

Tusa konnte sich am Ende zumindest noch mit der alleinigen Tabellenführung trösten. Das Unentschieden reichte, um sich mit einem Punkt Vorsprung vor den diesmal spielfreien Konkurrenten GSV Moers zu setzen. „Das ist das, was wir uns vorgenommen hatten. Nun wollen wir die Spitzenposition in den nächsten Wochen mit allen Mitteln verteidigen, um nach Möglichkeit auch auf Rang eins zu überwintern“, sagte Stefan Wiedon unmittelbar nach der Partie.

Der Diplom-Sportlehrer hatte zuvor ein Derby mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften gesehen. Abschnitt eins gehörte der Tusa, die es aber nicht verstand, ihre Überlegenheit adäquat im Ergebnis zum Ausdruck zu bringen. „Wir haben es in der Anfangsphase versäumt, für eine Vorentscheidung zu sorgen“, sagte Wiedon mit Blick auf die Hand voll guter Chancen, von denen Ann-Kristin Flor lediglich eine zu nutzen wusste (11.).

„Wir konnten uns vor der Pause ganz klar bei Melissa Fuchs bedanken“, lobte Gäste-Trainer Jan Eul seine starke Torfrau. Fuchs hielt den CfR Links im Spiel und war mit ihren Paraden der Eckpfeiler, an den sich ihre Mitspielerinnen aufrichten konnten. „Was die Mädels dann im zweiten Abschnitt geleistet haben, war überragend“, fasste Jan Eul die zweiten 45 Minuten zusammen.