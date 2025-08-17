Tusa Düsseldorf II veranstaltet 24-Stunden-Spendenlauf

Mit einem Teil der Einnahmen unterstützen der Verein die Inklusionsabteilung, ein Teil geht in die Vereinskasse ein und die Mannschaft war sich sofort einig, dass sie die Hälfte der Einnahmen an die DKMS spendet. Als Spendenziel haben sie 5.000 Euro ausgerufen, alles darüber hinaus geht komplett an die DKMS.

Ein Ultramarathon ist in diesem Fall ein Staffellauf, der insgesamt 24 Stunden andauern soll. Nacheinander läuft jedes Teammitglied eine gewisse Distanz und gibt danach den Staffelstab an den nächsten Läufer weiter. Wir laufen die komplette Nacht durch. Starten wird der Lauf am Freitag, den 29. August, um 15 Uhr. Zieleinlauf ist am Samstag, den 30. August, ebenfalls um 15 Uhr. Am Ende des Ultramarathons geben wir den Staffelstab an die Kinder weiter, die im Rahmen des TUSA-Sommerfests ebenfalls ein Spendenlauf veranstalten.





Jeder Teilnehmer sucht Spender, die ihn bei seinem Lauf unterstützen und einen fixen Betrag oder pro Kilometer geben.



Die DKMS (Deutsche Knochenmark Spenderdatei) registriert Stammenzellenspender mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzellenspende eine Heilung zu ermöglichen.



Stefan Loyda, Trainer der zweiten Herrenmannschaft, hat selbst vor einigen Jahren schon eine Stammzellenspende abgegeben. Er hatte sich mit einer Speichelprobe registrieren lassen und wurde so zum Spender zu Gunsten eines argentinischen Teenagers, der an Leukämie erkrankt war: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dort bei der Blutabnahme zu liegen und zu wissen, dass man jemandem gerade das Leben retten kann.“



In unserem Stadtteil Flehe bewegte uns erneut der Fall einer an Leukämie erkrankten Schülerin, die auf eine solche Stammzellenspende angewiesen ist.



Wir freuen uns über jede Spende und jeden, der uns bei unserer Aktion unterstützen möchte.