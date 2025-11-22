Tusa Düsseldorf hofft auf den großen Wurf im Pokal. – Foto: SSVg Velbert 02

Tusa Düsseldorf greift nach den Sternen Die Frauen aus Flehe mischen in Liga und Pokal ganz oben mit.

In der Niederrheinliga haben sich die Frauen der DJK Tusa 06 in der Spitzengruppe eingenistet. Und auch in den Pokalwettbewerben könnte es für die Spielerinnen von Svante Rasmus in dieser Saison hoch hinaus gehen. Im Kreispokal sind die Fleherinnen als Titelverteidiger ohnehin der Topfavorit. Und auch im Niederrheinpokal, in dem Tusa am Samstag bei Viktoria Winnekendonk um den Einzug in das Viertelfinale spielt, muss die DJK in dieser Spielzeit zumindest zum Kreis der Mitfavoritinnen gezählt werden.

Das liegt zum einen an der guten Form der Rasmus-Elf und zum anderen an begünstigenden Umständen. So braucht der VfR Warbeyen als Pokalsieger der letzten beiden Spielzeiten nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr am Verbandspokal teilnehmen, da er automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Und mit Borussia Bocholt zog sich der Sieger des Jahres 2023 inzwischen komplett aus dem Frauenfußball zurück.

Rasmus rechnet mit hartem Pokalfight Klassenhöchstes Team im Wettbewerb war somit der Regionalliga-Aufsteiger GSV Moers, der allerdings schon in Runde eins gegen den TSV Solingen, dem Finalisten der letzten Auflage, mit 0:2 den Kürzeren zog. Automatisch muss somit auch Tusa 06 genannt werden, wenn es um den Kreis der Titelanwärter geht. „Ich sehe in uns nicht den großen Favoriten. Aber wir alle sind Sportler und wollen natürlich so weit kommen wie möglich. Ich habe Bock auf einen Pokalfight unter Flutlicht“, betont Rasmus. Dass es gegen den klassentieferen Landesligisten aus Winnekendonk einen Spaziergang in die Runde der letzten Acht geben wird, glaubt der Coach eher nicht. „Ich rechne mit einem ekligen, engen Spiel. Winnekendonk steht in ihrer Liga auch auf Rang zwei. Sie spielen eine gute Saison“, lobt Rasmus den Kontrahenten.