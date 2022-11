Tusa 06 ist Herbstmeister Die Fußballerinnen aus Flehe gewinnen zum Hinrundenabschluss der Niederrheinliga souverän 4:1 beim SV Heißen.

In der aktuellen Form dürfte den Fleherinnen das auch gelingen. Hanae Yasmina Ulad El Gars brachte Tusa schon früh mit einer ihrer gefürchteten „Bogenlampen“, die sich über die gegnerische Torhüterin hinweg ins lange Toreck senkte, in Führung (8.). Bhageshree Modha (10.), Ricarda Leonie Brinkmann nach sehenswerter Vorarbeit von Alina Lengelsen (63.) sowie die eingewechselte Sonja Ziemer (79.) schossen einen komfortablen 4:0-Vorsprung heraus. Erst in den Schlussminuten leistete sich die Wiedon-Elf die eine oder andere Nachlässigkeit, die den Gastgeberinnen zumindest noch das Ehrentor ermöglichten (82.). „Das war letztendlich aber nicht mehr als ein Schönheitsfehler“, gab Stefan Wiedon zu Protokoll.

„Wir wollten die Hinrunde mit 30 Punkten und der Herbstmeisterschaft abschließen. Das ist uns gelungen. Nun wollen wir das Punktekonto in den verbleibenden zwei Spielen weiter aufstocken und dann auch auf Rang eins in die lange Winterpause gehen“, sagte Stefan Wiedon nach der Partie.

Kuriose Szenen spielten sich auf dem Sportplatz des TSV Urdenbach ab. Dort empfing der Aufsteiger die Reserve des Frauen-Bundesligisten MSV Duisburg. Bei den Meiderichern hatten sich unter der Woche eine zweistellige Zahl an Spielerinnen abgemeldet, da sie offenbar nicht einverstanden mit der Entlassung ihres Trainers Erfan Esmaily waren. Um nicht den zweiten Nicht-Antritt in der laufenden Saison zu provozieren (Anmerkung der Redaktion: Tritt eine Mannschaft dreimal in einer Saison nicht zu einem Spiel an, wird sie aus der Wertung genommen und steigt ab), entschied sich der MSV, in Urdenbach mit der Mindestanzahl von sieben Spielerinnen aufzulaufen. Der aus Duisburger Sicht peinliche Auftritt hatte dann aber ein schnelles Ende. Denn schon nach wenigen Minuten verließen zwei der sieben Duisburger Spielerinnen angeblich verletzt den Platz, worauf der Schiedsrichter die Partie abbrach. Urdenbach führte zu diesem Zeitpunkt durch das Tor von Kim Burmeister mit 1:0 (3.) und bekommt die Punkte nun am Grünen Tisch zugesprochen.