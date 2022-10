Tusa 06 Düsseldorf: Keine Angst vor der Höhenluft Tusas Fußballerinnen gehen als Tabellenführer in den nächsten Spieltag.

Als Spitzenreiter ins Spitzenspiel gehen die Frauen der DJK TuSA 06 am Sonntag in der Niederrheinliga. Als frischgebackener Tabellenführer empfängt die Mannschaft von Stefan Wiedon die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Nicht nur Tusas Trainer ist gespannt darauf, wie seine Spielerinnen mit der neuen Rolle umgehen. „Nun sind wir diejenigen, auf die die Augen der anderen gerichtet sind“, sagt der Diplom-Sportlehrer, um seinen Schützlingen dann im gleichen Atemzug die Angst vor der Höhenluft zu nehmen.

Dass die Gäste aus Mönchengladbach am Sonntag „nur“ als Tabellenfünfter anreisen werden, ist auf den ersten Blick überraschend. Bei genauer Betrachtung dokumentiert es aber auch das, was Stefan Wiedon seit Wochen predigt. Die Niederrheinliga ist ausgeglichen wie wohl nie. Zwischen der Borussia und TuSA liegen vor der Partie mickrige zwei Zähler. „Es gibt einfach keine Spiele mehr, die man leicht gewinnt“, sagt Wiedon. Als wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, gewann TuSA am vergangenen Sonntag nur mühevoll mit 4:1 beim sieglosen Schlusslicht Borussia Bocholt II.

„Es ist ein positiver Druck und besser, als wenn es am Sonntag um drei Punkte gegen den Abstieg gehen würde.“ Diesen positiven Druck möchte TuSA zu gerne noch etwas länger spüren, weshalb es für die Fleherinnen am Sonntag darum geht „den Spitzenplatz „mit allen Mitteln zu verteidigen“. Schade aus Sichtder TuSA ist, dass die Mittel am Sonntag ein Stück weit begrenzt sind. Für Alina Engelsen kommt die Partie nach einer Corona-Infektion definitiv zu früh. Mandy Zimmermann fehlt urlaubsbedingt. Bei den grippekranken Sarah Linker und Sarah Pankau dürfte sich ein Einsatz erst kurzfristig entscheiden. „Das sind Dinge, mit denen man im Verlauf einer Saison immer umgehen muss. Dafür haben wir auch einen breiten Kader, um Ausfälle kompensieren zu können“, sagt Wiedon.

Auch die Mönchengladbacher Reserve lernte die Tücken der Liga bereits kennen. Nach neun Spieltagen stehen schon drei Niederlagen in der Bilanz der Borussia. Insbesondere die Schlappen gegen den GSV Moers und die SSVG Velbert waren so nicht zu erwarten von einer Mannschaft, die auch in dieser Saison wieder zum engsten Kreis der Meisterschaftsfavoritinnen gezählt werden muss. Für Stefan Wiedon steht nach den bisherigen Eindrücken daher fest, dass am Ende die Mannschaft ganz oben steht, welche die größte Konstanz an den Tag legt. „Es geht nicht darum, überragend zu sein, sondern über einen langen Zeitraum konstant Ergebnisse zu liefern“, so Wiedon. Ob das am Ende TuSA, Borussia Mönchengladbach oder ein ganz anderer Klub sein wird, steht bei noch 19 ausstehenden Spieltagen in den Sternen.

Klar ist aber, dass der potenzielle Aufsteiger indie Regionalliga noch einmal vor ganz anderen Herausforderungen stehen wird. „Der Sprung von der Niederrheinliga in die Regionalliga ist riesig“, sagt Wiedon und verweist auf das Beispiel des FV Mönchengladbach. Der letztjährige Ligarivale, der im Sommer recht souverän in die Regionalliga aufgestiegen ist, steckt dort mit nur drei Punkten aus acht Spielen tief in der Abstiegszone fest.