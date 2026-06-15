TuS Zülpich verpflichtet Wunschspieler Luca Flatten

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Luca Valentin Flatten einen vielseitigen Außenbahnspieler verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Landesligisten SV Kurdistan Düren und bringt neben Tempo und Flexibilität auch reichlich Entwicklungspotenzial mit.
Der Wechsel von Luca Valentin Flatten zum TuS Chlodwig Zülpich hatte sich bereits über einen längeren Zeitraum angedeutet. Der 23-Jährige stammt aus Zülpich, kennt das Umfeld bestens und passt exakt in das Anforderungsprofil, das Trainer David Sasse für die Kaderzusammenstellung der kommenden Mittelrheinliga-Saison verfolgt.
„Luca passt perfekt zu unserer Idee. Er ist jung, kommt aus der Region und hat noch viel Potenzial. Solche Spieler möchten wir entwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt machen“, erklärt Sasse.
Der Kontakt zum Neuzugang bestand bereits seit mehreren Jahren. Vor rund zwei Jahren hatten erste Gespräche stattgefunden, nun wurde der Wechsel über die Vereinsführung erneut angestoßen.
„Ich hatte mit Luca vor zwei Jahren schon einmal Kontakt. Diesmal lief vieles über unseren Vorstand, dessen Familie ihn gut kennt. Umso mehr freut es mich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat“, sagt der Zülpicher Trainer.
Flatten gilt als echter Allrounder für die Außenbahnen. Sowohl offensiv als auch defensiv kann er auf beiden Seiten eingesetzt werden und überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit sowie seine Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
„Er kann rechts und links vorne spielen, aber genauso auf beiden Außenverteidigerpositionen. Luca bringt ein sehr hohes Tempo mit und hat große Lust, Gas zu geben und sich weiterzuentwickeln. Genau diese Mentalität suchen wir“, so Sasse.
In den vergangenen Jahren gehörte Flatten beim SV Kurdistan Düren zum festen Bestandteil des Kaders. In der abgelaufenen Saison kam er in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 auf 21 Einsätze, zwei Tore und vier Vorlagen. Bereits in der Saison 2024/25 gelangen ihm sieben Treffer in 24 Spielen. Besonders eindrucksvoll verlief seine Bezirksliga-Saison 2022/23, in der er zwölf Tore und zwölf Assists beisteuerte. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 152 Spiele mit 124 Toren und 69 Vorlagen zu Buche.
Mit der Verpflichtung setzt der frischgebackene Mittelrheinliga-Aufsteiger seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort: Junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region sollen das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft bilden. Luca Flatten ist dabei der nächste Baustein einer Mannschaft, die auch in der höheren Spielklasse ihren eigenen Weg gehen möchte.