TuS Zülpich verpflichtet Wunschspieler Luca Flatten Außenbahn-Allrounder kehrt in die Heimat zurück von Tim Zimmer · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Luca Valentin Flatten einen vielseitigen Außenbahnspieler verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Landesligisten SV Kurdistan Düren und bringt neben Tempo und Flexibilität auch reichlich Entwicklungspotenzial mit.

Der Wechsel von Luca Valentin Flatten zum TuS Chlodwig Zülpich hatte sich bereits über einen längeren Zeitraum angedeutet. Der 23-Jährige stammt aus Zülpich, kennt das Umfeld bestens und passt exakt in das Anforderungsprofil, das Trainer David Sasse für die Kaderzusammenstellung der kommenden Mittelrheinliga-Saison verfolgt. „Luca passt perfekt zu unserer Idee. Er ist jung, kommt aus der Region und hat noch viel Potenzial. Solche Spieler möchten wir entwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt machen“, erklärt Sasse.

Der Kontakt zum Neuzugang bestand bereits seit mehreren Jahren. Vor rund zwei Jahren hatten erste Gespräche stattgefunden, nun wurde der Wechsel über die Vereinsführung erneut angestoßen. „Ich hatte mit Luca vor zwei Jahren schon einmal Kontakt. Diesmal lief vieles über unseren Vorstand, dessen Familie ihn gut kennt. Umso mehr freut es mich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat“, sagt der Zülpicher Trainer.