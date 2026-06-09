TuS Zülpich krönt eine unfassbare Saison Landesligameister nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Hürth - Dreifachtorschütze Luca Ohrem von Tim Zimmer · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

FUSSBALL Landesliga 2: TuS Zülpich - FC Hürth 4:1 (3:0). David Sasse hatte seinen Franz-Beckenbauer-Moment. Während der Kaiser nach dem Gewinn des WM-Titels 1990 einsam und allein über den Platz schlenderte, brauchte Sasse auch seinen Moment der Besinnung - und fegte die Kabine. Die Feier nach dem Meistertitel in der Landesliga-Staffel 2 verließ er auch schon um 22 Uhr und legte sich im Garten in die Hängematte. „Das ist alles unwirklich" ,sagte er. Schon als vor einer Woche in Eilendorf der Aufstieg feststand, sei ihm das Feiern schwergefallen. Gestern ging gar nicht, da brauchte ich Abstand", sagte er am Montag.

Dass sein Team in die Mittelrheinliga aufgestiegen sei, und das auch noch als Erster, sei gigantisch. Sasse gibt zu: „Die Landesliga ist eigentlich das Maximum für unseren Verein." Man habe einen der kleinsten Etats der Liga. Der Aufstieg sei pure Fußballromantik. „Und jetzt haben wir auch noch gegen den eigentlichen verdienten Meister gewonnen", so Sasse. Es war ein letztes Mal Heavy-Metal-Fußball in der Landesliga. Den Begriff hatte Sasse zu Saisonbeginn geprägt, um das Offensivspielseiner Mannschaft zu beschreiben. 96 Tore hat Zülpich erzielt, genauso viele wie der Drittplatzierte Breinig. Wie torgefährlich der TuS ist, musste auch der FC Hürth feststellen. Dabei ist der Gegner gespickt mit Spielern, die über Regionalliga-Erfahrung verfügenwie Zachary-Oduro Bonsu, Patrick Hill, Tom Isecke, Dario Bezerra-Ehret, Sebastian Papalia oder Manuel Kamambi. Felix-Benedict Neuhäuser stand sogar im Drittliga-Kader von Fortuna Köln. „Hürth war zurecht Tabellenführer", so Sasse.