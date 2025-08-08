TuS Zülpich bleibt bescheiden – und unbequem für die Konkurrenz

Der TuS Zülpich geht in seine zweite Landesliga-Saison – und Trainer David Sasse ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft rundum zufrieden. „Nach 25 Jahren wieder Landesliga zu spielen, ist für uns im Kreis Euskirchen ein Riesenerfolg“, sagt er im Gespräch. Dass der Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit gelang, sei „sensationell“ – vor allem angesichts der finanziellen Ungleichheit in der Liga. Sasse: „Wir sind allen unterlegen, aber das macht den Reiz aus.“

Zülpich setzt traditionell nicht auf große Namen, sondern auf Spieler, die andernorts durchs Raster gefallen sind. „Unsere Transfers kommen zu 90 Prozent aus unteren Ligen“, erklärt Sasse. Ob Marvin Iskra aus der Kreisliga C, Lukas Carrell aus der B-Liga oder der zuletzt vereinslose Tim Birkenheuer – viele Neuzugänge müssen zunächst aufgebaut werden, haben aber teilweise schon höherklassig gespielt. „Wir geben den Jungs wieder Motivation, Freude am Fußball und eine klare Perspektive“, so der Coach.

Auch in diesem Sommer wurde gezielt in die Breite investiert. „Mit Jan Beyers, Ben Reimann, Prince Yoka oder Lars Fröhling haben wir große Talente aus dem Kreis geholt. Dazu mit Pascal Schiffer einen erfahrenen Spieler aus Erftstadt. Und Maxi Pütz als Torwart mit Auslandserfahrung aus Schweden.“ Das Ziel sei klar: „Wir wollen die besten Spieler aus dem Kreis Euskirchen bei uns haben. TuS Zülpich soll so etwas wie die Kreisauswahl sein.“

Sasse ist stolz was in der Römerstadt auf die Beine gestellt wird. Trotz eingeschränkter Infrastruktur und Mittel stemmen Verein und Mannschaft Großes. „Wir haben Testspiele mit 100 Zuschauern, das ist schon etwas Besonderes in unserem Kreis“, sagt er mit spürbarem Stolz. Dass in der Sommerpause Personal an der Theke fehlt oder Kleinigkeiten improvisiert werden müssen, gehört zum Alltag.

Sportlich setzt Zülpich unter Sasse auf eine intensive, moderne Spielweise. Leistungstests, strukturierte Vorbereitung, klare Entwicklungsziele. „Jeder Spieler soll bei uns besser werden. Ob jung oder erfahren – wir geben allen die nötige Zeit.“

Schweres zweites Jahr

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt wird die kommende Spielzeit härter. „Das zweite Jahr ist immer das schwierigste“, betont Sasse. Mit den Absteigern Schafhausen und FC Hürth sowie ambitionierten Teams wie Verlautenheide, Breinig oder Teveren sei das Niveau erneut gestiegen. „Und dann gibt es noch Fliesteden, die sich aus der Bezirksliga mit Oberliga- und Regionalligaspielern verstärkt haben – das ist Wahnsinn.“

Ein Saisonziel wurde intern noch nicht final definiert, aber eines steht fest: „Landesliga-Fußball soll in Zülpich erhalten bleiben. Dafür werden wir ans Limit gehen.“ Die Platzierung sei dabei zweitrangig, wichtig sei allein der erneute Klassenerhalt.

Kritik an der Konkurrenz – und Lob für den Verband

Mit Blick auf die strukturellen Herausforderungen der Liga äußert sich Sasse auch kritisch: „Es ist schade, wenn sich sportliche Ehrlichkeit nicht auszahlt“, sagt er mit Blick auf Vereine wie Erkelenz, die aufgrund des späten Rückzugs des 1.FC Düren trotzdem abgestiegen sind. „Der Verband kann da oft wenig machen, aber es ist ein schwaches Signal.“

Trotz allem überwiegt bei Sasse die Vorfreude. „Wir haben Bock. Die Vorbereitung läuft gut, die Mannschaft ist hungrig. Jetzt freuen wir uns auf eine herausfordernde Saison.“