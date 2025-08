TuS Zeven zieht im Elfmeterkrimi gegen SG Fintau in Runde zwei ein

Nach einem intensiven Pokalabend steht der TuS Zeven in der zweiten Runde des Kreispokals Rotenburg. Die Mannschaft von Trainer Sören Haß setzte sich in einem offenen Kreisligaduell bei der SG Fintau mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch.

Die SG Fintau erwischte den besseren Start und ging früh durch Aboubacar Camara in Führung (9.). Nach einer Ecke konnte Kjell Hinrichs den Ausgleich für Zeven erzielen (25.). Auch nach der Pause blieb es spannend: Camara brachte die Gastgeber erneut in Führung (50.), doch nur wenige Minuten später setzte Shabani Ben Ally Angreifer Armel Arakaza in Szene, der zum 2:2 vollendete (66.).