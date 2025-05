TuS Zeven verhindert vorzeitige Selsinger Meisterschaft

„Wir wussten aus dem Hinspiel, dass wir gegen Selsingen ganz gut können“, spielte Zevens Trainer Sören Haß auf die Partie im vergangenen Oktober an, die der TuS ebenfalls mit 2:1 gewann. Also tat der TuS auch dieses Mal dem MTSV nicht den Gefallen, hoch zu pressen. Die Gäste machten die Räume eng, was zur Folge hatte, dass auf beiden Seiten nur wenige Torchancen entstanden. Die erste richtig gute Gelegenheit hatte dann Selsingen, als Julius Zeuschner frei vor dem Zevener Tor auftauchte.

Der erste vielversprechende Angriff der Zevener brachte sogleich die Gästeführung. Ben Ally Shabani steckte den Ball zu Armel Arakaza durch, der überlegt ins Tor abschloss (35.). Doch Selsingen glich nur kurze Zeit später aus. Kevin Knubben traf nach einer Flanke von Rouven Metscher zum 1:1 (41.).