TuS Zeven und FC Nordheide sind Favoriten in ihren Pokalspielen

Der 1. und 2. Oktober stehen ganz im Zeichen des DFB-Kreispokals, denn jeweils am späten Abend werden die Sieger der zweiten Pokalrunde feststehen. Die Elf des FC Rüspel/Weertzen wird zu Hause gegen den FC Nordheide antreten. Beide Teams bestreiten ihr erstes Match im Kreispokal, denn sie hatten in der ersten Runde ein Freilos. Nordheide gilt als Kreisligist im Duell gegen die Mannschaft aus der ersten Kreisklasse als klarer Favorit. Das weiß auch Nordheides Mannschaftsbetreuer Thorsten Holst.

Trotzdem warnt er und erinnert an die 0:4-Niederlage im letzten Ligaspiel in Byhusen: „Ich erwarte auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung nach dem letzten Spiel. Auch wenn Rüspel/Weertzen eine Liga tiefer spielt, wird das Spiel alles andere als einfach. Wir dürfen nicht den Fehler machen und sie unterschätzen. Unser Ziel ist jedenfalls, eine Runde weiterzukommen.“

Kreisligist Zeven gilt als Favorit im Duell gegen das Reeßumer Team

Genau wie in Rüspel wird um halb acht auf dem Reeßumer Rasen zum Duell gegen den TuS Zeven angepfiffen. Die Zevener gelten als Kreisligist gegen die Mannschaft aus der ersten Kreisklasse ebenfalls als Anwärter auf den Sieg. „Wir werden am Mittwoch sicherlich die Favoritenrolle haben und wollen der gerecht werden. Reeßum hatte bisher eine Reihe enger Spiele in der Liga, weshalb wir sie nicht unterschätzen werden. Den einen oder anderen Ausfall werden wir Mittwoch haben, aber wir werden dennoch eine starke Mannschaft aufs Feld schicken, die den Anspruch hat, dort zu gewinnen“, formuliert Trainer Sören Haß im Vorfeld seine Gedanken zum Match.

Unentschieden im Ligabetrieb wird für Spannung im Wörpetaler Spiel sorgen

Auch der FC Wörpetal muss sich für den Pokalwettbewerb auf den Weg machen, denn der TuS Hemslingen/Söhlingen wartet auf eigenem Rasen als nächster Gegner. Dieses Spiel verspricht besondere Spannung, denn hier trifft Wörpetal als Meisterschaftsanwärter der Kreisliga auf den Aufsteiger in die Kreisliga und das letzte Duell zwischen den beiden ging mit einem 2:2-Unentschieden aus. Beide Teams werden das Spiel deshalb sehr ernst nehmen.

„Das Unentschieden in der Liga hat uns extrem genervt . Die Jungs wollen auf alle Fälle zeigen, dass sie es besser können. Der Flutlichtplatz soll nicht die besten Bedingungen liefern. Wir können uns daher wohl auf einen richtigen Pokalfight einstellen“, sagt Wörpetals Trainer Dennis Bargemann voraus. Außerdem muss er seinen Mannschaftsaufbau deutlich anpassen, denn Leon Stauch, Jakob Seeger und Jonas Wahlers und damit drei Innenverteidiger werden in dieser Partie fehlen.

Oldendorf, Tiste und Selsingen kicken ebenfalls am Mittwochabend

Des Weiteren begegnen sich in der zweiten Runde um den Kreispokal der SV Viktoria Oldendorf und der SV Rot-Weiß Scheeßel. Auf dem Oldendorfer Rasen ist am Mittwochabend der Gast als Meisterschaftsanwärter der Kreisliga absoluter Favorit gegen den Gastgeber aus der ersten Kreisklasse.

Ein Spiel auf Augenhöhe findet dagegen in Sandbostel statt. Hier tritt der SV Sandbostel gegen den TuS Tiste an, beide Mannschaften spielen im Ligabetrieb in der Kreisklasse. Im Duell TuS Ahausen gegen den MTSV Selsingen II, das in Ahausen ausgetragen wird, erwarten Experten einen Sieg der Selsinger. Immerhin ist das Team im Ligabetrieb in der 2. Kreisklasse unterwegs, während die Ahauser in der 4. Kreisklasse antreten.

Weitere Duelle des Wettbewerbs um den Kreispokal am Donnerstagabend

Am Donnerstag werden weitere Sieger der zweiten Pokalrunde ausgespielt. Der FC Ummel empfängt den VfL Visselhövede. Beide Mannschaften spielen in der ersten Kreisklasse, weshalb es voraussichtlich ein ausgeglichenes Match wird. In Anderlingen treffen die zweite Anderlinger Mannschaft und der TSV Oerel/Barchel aufeinander.

Auf eine Erholungspause nach der zweiten Pokalrunde müssen die Teams aus Zeven, Nordheide und Hemslingen/Söhlingen jedoch verzichten, denn am Freitag stehen bereits die nächsten Ligaspiele im Terminkalender. Die Zevener empfangen im Ahe-Stadion den TSV Bevern, während Nordheide erneut auswärts auf den TuS Hemslingen/Söhlingen trifft.