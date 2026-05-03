TuS Zeven: Überraschende Trennung von Sören Haß zum Saisonende

– Foto: Lennart Blömer

Paukenschlag beim Rotenburger Kreisligisten TuS Zeven: Entgegen der ursprünglichen Planungen werden der Verein und Trainer Sören Haß ihre Zusammenarbeit nach dem Ende der laufenden Spielzeit beenden. Erst vor kurzem hatte die sportliche Leitung die Verlängerung mit dem Übungsleiter bekannt gegeben, doch die jüngsten Entwicklungen führten nun zu einer Kehrtwende.



Wie der Verein mitteilte, konnten nach der bereits vereinbarten Verlängerung vereinsinterne Themen nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt werden. Sören Haß selbst äußerte sich reflektiert zu dem Schritt: „Ich hätte gerne weitergemacht, aber es gab unterschiedliche Sichtweisen über die weitere Ausrichtung und die Kommunikation – dann ist es besser, im Guten auseinanderzugehen.“

Teammanager Jens Hinrichs dankte dem scheidenden Coach für die geleistete Arbeit. Haß sei es gemeinsam mit Jürgen Brockmann innerhalb weniger Jahre gelungen, die Mannschaft erfolgreich neu aufzustellen. „Die Entwicklungen in den letzten Wochen führten zu der Entscheidung, entgegen der vorherigen Planung getrennte Wege zu gehen“, so Hinrichs. Wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, will der Verein zeitnah bekannt geben.