TuS Zeven legt im Derby früh vor – FSV Hesedorf/Nartum kontert: 1:1

– Foto: Lennart Blömer

Auf Hesedorfer Rasen hieß es Kreisligaderby auf Augenhöhe: Der TuS Zeven, vor der Partie auf Platz 8 der Kreisligatabelle, trat auswärts gegen die siebtplatzierte FSV Hesedorf/ Nartum an. Am Ende trennten sich die Teams mit 1:1.

Über eine Sache sind sich der Trainer der FSV Hesedorf/Nartum Alexander Kupiec und der Coach des TuS Zeven Sören Haß einig, nachdem ihre Mannschaften sich am Ende des Kreisligaduells mit einem 1:1-Remis getrennt hatten: Das Unentschieden geht in Ordnung.

Trotz Regen hatten sich zahlreiche FSV-Fans auf den Weg zum Hesedorfer Fußballplatz gemacht, um die Heimmannschaft gegen den Gegner aus Zeven zu unterstützen. Allerdings sahen die mit Regenschirmen und Kapuzen ausgestatteten Fans in der ersten Halbzeit FSV-Spieler, die es nicht schafften, sich Torchancen zu erarbeiten und Mühe hatten, sich gegen die Gegner zu verteidigen.

Die Zevener dagegen brachten Konzentration mit auf den Platz und machten von der ersten Minute an Druck auf das Hesedorfer Tor. So dauerte es nur sechs Minuten, bis es der Zevener Kjell Hinrichs mit einem Schuss durch die Mitte der FSV-Abwehr schaffte, das erste Tor zu erzielen.

Es folgten bis zur Pause weitere Torschüsse der Zevener, ein weiterer Treffer blieb jedoch aus. Die passive Rolle seines Teams auf dem Platz passte FSV-Trainer Alexander Kupiec nicht. Er forderte von seinen Männern mehr Aktivität und weniger Zuschauen. Unzufrieden gingen die Gastgeber zur Pause in die Kabine.

FSV Hesedorf/Nartum mit zu vielen Fehlern in erster Hälfte

„Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, in den Zweikampf zu kommen. Wir hatten generell viele Probleme beim Nachrücken. Ansonsten haben wir einfach viele Fehler gemacht und zu hastige Entscheidungen getroffen oder sehr ungenau gespielt“, so Kupiec nach der Partie.

Zevens Trainer Sören Haß ist zufrieden mit der Leistung des TuS-Teams in der ersten Halbzeit: „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben kaum etwas zugelassen und hätten eigentlich höher als 1:0 führen müssen.“

Nach dem Seitenwechsel wendete sich jedoch das Blatt. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Dominik Rosenbrock den Treffer zum Ausgleich für Hesedorf/Nartum. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte lief es für die FSV besser als für die Gäste. Doch trotz einiger guter Torchancen blieb auch für sie ein weiterer Treffer aus.

Beide Trainer sind sich einig: FSV in zweiter Hälfte das bessere Team

„Nach dem 1:1 war Nartum die bessere Mannschaft und hatte die besseren Chancen. Wir sind mit dem 1:1 nicht unzufrieden, hätten aber gerne die Leistung aus der ersten Halbzeit auch über 90 Minuten gezeigt“, so TuS Zevens Trainer Sören Haß.

FSV-Trainer Alexander Kupiec ärgert sich ebenfalls über den Spielverlauf. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel weniger Fehler gemacht. Wir haben den schnellen Ausgleich geschafft und hatten dann mehr als genug Tormöglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden“, so der Trainer.

„Meiner Meinung nach waren wir in Summe die bessere Mannschaft. Ich ärgere mich, dass wir die Leistung nicht über 90 Minuten abgerufen haben. Wichtig ist, dass wir nun an die zweite Halbzeit anknüpfen. Es war schon zum Großteil sehr stark, was die Jungs gezeigt haben“, fügt Kupiec hinzu.

Mit dem Punkt für das Remis auf dem Konto springt Hesedorf/Nartum auf den fünften Platz der Kreisligatabelle. TuS Zeven erhält ebenfalls einen Punkt, bleibt aber auf dem achten Platz. Das nächste Spiel für die Zevener findet am Sonntag, 22. März gegen SV RW Scheeßel auf Zevener Rasen statt. Auf die FSV wartet das nächste Kreisligaduell. Auswärts müssen sie gegen FC Nordheide antreten.