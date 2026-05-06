TuS Zeven: Jan Rosenbrock übernimmt zur neuen Saison

– Foto: Lennart Blömer

Nachdem der TuS Zeven kürzlich die Trennung von Sören Haß zum Saisonende bekannt gab, steht nun fest, wer die Nachfolge an der Seitenlinie antreten wird. Wie der Kreisligist über seine Social-Media-Kanäle mitteilte, wird Jan Rosenbrock das Team zur neuen Spielzeit übernehmen.



Mit Rosenbrock verpflichtet der Verein einen Übungsleiter, der bereits mehrere Aufstiege in seiner Vita vorweisen kann. Teammanager Jens Hinrichs begründete die Entscheidung mit der sportlichen Zielsetzung: „In der neuen Spielzeit wird Jan Rosenbrock unser zukünftiger Trainer sein. Er ist mit Helvesiek in die Kreisliga und mit Bartelsdorf in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Diese Erfahrung soll er nutzen, um mit unseren Jungs in der kommenden Saison um die vorderen Plätze in der Kreisliga zu spielen“.

Laut Hinrichs verlief die Einigung zwischen beiden Parteien unkompliziert: „Wir hatten sehr gute Gespräche und waren uns in allen Fragen schnell einig. Jan ist vor allem von der Kaderstruktur unserer jungen Mannschaft begeistert und von den Rahmenbedingungen, die er hier in Zeven vorfindet“.