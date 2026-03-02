TuS Xantens Abstiegssorgen werden immer größer

Der TuS Xanten hat in der Bezirksliga auch das wichtige Auswärtsspiel beim SV Friedrichsfeld mit 2:4 (1:1) verloren und ist auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Co-Trainer Marvin Braun bemängelte erneut die Einstellung der abstiegsbedrohten Fürstenberger.
Trotz der frühen Führung durch Torjäger David Epp (5.) konnten die Schwarz-Weißen das Spiel nicht zu ihren Gunsten entscheiden. „Manche Jungs haben noch nicht begriffen, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Wenn wir früh in Führung gehen, dann würde ich mir wünschen, dass man das Ergebnis verwaltet und einen dreckigen Sieg mitnimmt“, wetterte Braun.
Noch vor der Pause fing sich der TuS den Ausgleich, weil Nico Wittwer für Friedrichsfeld traf (28.). Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Voerder durch Eray Tuncel in Führung (50.). In der 74. Minute wurde Epp im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter nutzte Gerrit Jenowsky zum Ausgleich.
„Nach dem 2:2 waren wir am Drücker. Wir wollten aber mehr und haben zu kopflos agiert. Wir kriegen zu viele leichte Gegentore. Uns fehlen zehn bis 15 Prozent zu den anderen Mannschaften, die unten stehen“, so Braun. Durch einen Doppelschlag durch Rafael Buch (87.) und Onur Baran (89.) verloren die Xantener im Kampf um den Klassenerhalt weiter an Boden. Braun: „Wir werden in der Schlussphase ausgekontert. So hat Friedrichsfeld nun sieben Punkte mehr als wir.“
Der Co-Trainer kündigte personelle Änderungen an: „Mittwoch geht‘s weiter. Da werden wir wohl ein bisschen was an der Aufstellung ändern.“ Am 4. März, 20 Uhr, holt der TuS das Heimspiel gegen Westfalia Anholt nach. Am Sonntag kommt dann der TuS Stenern ins Fürstenberg-Stadion. Zwei Mannschaften, die ebenfalls um den Klassenerhalt spielen.