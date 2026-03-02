TuS Xantens Abstiegssorgen werden immer größer

„Nach dem 2:2 waren wir am Drücker. Wir wollten aber mehr und haben zu kopflos agiert. Wir kriegen zu viele leichte Gegentore. Uns fehlen zehn bis 15 Prozent zu den anderen Mannschaften, die unten stehen“, so Braun. Durch einen Doppelschlag durch Rafael Buch (87.) und Onur Baran (89.) verloren die Xantener im Kampf um den Klassenerhalt weiter an Boden. Braun: „Wir werden in der Schlussphase ausgekontert. So hat Friedrichsfeld nun sieben Punkte mehr als wir.“

Der Co-Trainer kündigte personelle Änderungen an: „Mittwoch geht‘s weiter. Da werden wir wohl ein bisschen was an der Aufstellung ändern.“ Am 4. März, 20 Uhr, holt der TuS das Heimspiel gegen Westfalia Anholt nach. Am Sonntag kommt dann der TuS Stenern ins Fürstenberg-Stadion. Zwei Mannschaften, die ebenfalls um den Klassenerhalt spielen.