TuS Xanten zittert sich zum Heimsieg

Mit einem mühsamen 2:1 (0:1)-Erfolg über die Reserve von Viktoria Goch gelang dem TuS Xanten der zweite Saisonsieg und der Sprung aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga. Allerdings mussten die Domstädter gegen das noch sieglose Schlusslicht lange zittern und bangen, bis die drei Punkte auf der Habenseite gebucht werden konnten.

„Das ist wohl die klassische Definition eines Arbeitssieges“, kam ein sichtlich erleichterter Jesse Sticklat nach dem Abpfiff vom Platz – und traf damit den Nagel auf den Kopf. „Fußball ist Ergebnissport“, sagte auch Trainer Marcel Zalewski, „am Ende zählt nur, dass wir drei Punkte gegen einen Konkurrenten gewonnen haben und aus dem Keller einen Sprung Richtung Mittelfeld machen konnten“.

Dass der Sieg letztlich verdient war, dem dürften die wenigsten der nur 70 Zuschauer am Fürstenberg widersprechen. Allerdings tat sich der TuS Xanten wieder einmal sehr schwer. Ballbesitz, starke lange öffnende Pässe auf die Flügel, all das funktionierte prima, doch rund um den gegnerischen Strafraum war es dann vorbei mit der Dominanz. Da fehlten die Ideen, stimmten die Laufwege nicht, wurden viele falsche Entscheidungen gefällt.

„Wir haben am Freitag das Ganze noch extra trainiert“, war da auch Trainer Zalewski ein wenig ratlos, warum seine Elf das Einstudierte nicht auf den Platz brachte. „Vielleicht wollten wir zuviel?“, lautete seine Vermutung, warum rund um den Strafraum „so viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Wenn schnell spielen richtig gewesen wäre, wurde das Tempo herausgenommen, wo ein direktes Passspiel Sinn gemacht hätte, wurde der Ball vertändelt“. Auch passten die Laufwege im Strafraum nicht. Da nutzten dann die besten Flanken über den starken Kapitän Gerrit Jenowsky nichts, wenn gar kein Empfänger lauerte.

So rührten die besten Chancen der Platzherren aus Freistößen, die allerdings auch das Ziel verfehlten. Stattdessen bekam die Viktoria die Führung geschenkt. Keeper Owen Finnerty, der eigentlich zuverlässig lange Bälle auf seine Mitspieler schlägt, verzog vom Strafraumeck, Miguel Wurring kam Höhe der Mittellinie an den Ball und jagte mit einem Sonntagsschuss den Ball dann direkt zur Führung ins Tor (30.). „Kein Vorwurf an Owen, das kann passieren, aber das der Gocher den Ball dann so trifft, das gelingt ihm auch nur einmal bei zehn Versuchen“, konnte Michael Jansen zur Pause nur kopfschüttelnd analysieren.

„In der Pause wurde sehr deutlich angesprochen, dass die Strafraumbesetzung unterirdisch war“, verriet Kapitän Jenowsky nach der Partie. Der TuS haute sich richtig rein, dominierte das Geschehen, allerdings zunächst ohne zählbaren Erfolg. Vielmehr bestand immer die Gefahr, dass die Gäste mit einem ihrer Konter vielleicht einen weiteren „Lucky Punch“ setzen. So bedurfte es eines Freistoßes nach einem Foul an Jenowsky, den Luca Binias scharf in den Strafraum schoss und Jonah Shao irgendwie zum hochverdienten Ausgleich versenkte (64.).

Während der TuS weiter alles auf Sieg setzte, schien Goch langsam die Luft auszugehen. Zwar gelangen noch vereinzelte Konter, doch nur selten gelangte der Gast dabei in den gefährlichen Bereich. Einmal musste Finnerty sein Können zeigen, aber meist konnte die Abwehr um Sticklat und Jonas Vengels klären. Der Siegtreffer war denn auch eine Willensleistung. Der eingewechselte Christopher Kimbakidila eroberte in der gegnerischen Hälfte im frühen Pressing den Ball, setzte sich prima bis zur Grundlinie durch. Von da zog er einen flachen Ball scharf in den Fünf-Meter-Raum, wo der 23-jährige David Epp per Grätsche vollendete (82.).

„Wir müssen einfach über den Kampf kommen“, bestätigte Spielführer Jenowsky später. Das ist gegen Viktoria Goch II gelungen. „Vielleicht hatten wir aufgrund der Rückrunde der letzten Saison zu hohe Ambitionen.“ Ob damit das Tief überwunden ist, da will sich der Kapitän nicht festlegen, aber „ich bin da guter Dinge“.