TuS Xanten zeigt bei 1:4-Pleite viele gute Ansätze Bezirksligist TuS Xanten verliert das erste Testspiel gegen den VfB Speldorf 1:4. Die Reaktion seiner Mannschaft nach dem zweiten Gegentreffer irritiert Trainer Mirco Dietrich. Niklas Maas erzielt den Ehrentreffer. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Auch Xanten absolviert die Vorbereitung. – Foto: Sven Hanisch

Mit einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen den Landesligisten VfB Speldorf ist der Bezirksligist TuS Xanten in die Testspielserie der Sommervorbereitung gestartet. „Die ersten 15 bis 20 Minuten in beiden Halbzeiten waren gut“, analysierte Coach Mirco Dietrich. Insgesamt hatte der klassenhöhere Gast zwar mehr Spielanteile, dennoch sei der Auftritt seiner Mannschaft für die erste Trainingswoche durchaus ordentlich gewesen.

„Das 1:2 war ein blödes Gegentor“ Nach dem Seitenwechsel gelang den Domstädtern durch Niklas Maas der Ausgleich. Fritz Fiedler traf dreimal für die Gäste, den weiteren Treffer erzielte Destine Onyemere. „Das 1:2 war ein blödes Gegentor. Dann gingen die Köpfe ein bisschen runter, was ich nicht so verstanden habe. Danach sind wir eher hinterhergelaufen, obwohl wir vorher selbst viel Ballbesitz hatten.“

Bewusst hatte der Xantener Trainer eine mutige Herangehensweise gewählt. „Wir wollten uns nicht hinten reinstellen, sondern selbst Fußball spielen. Natürlich merkt man noch, dass die Abstimmungen fehlen. Zum Start war es eine gute Einheit.“ In der neuen Saison soll vor allem die Defensivarbeit verbessert werden. Nach den vielen Gegentreffern der vergangenen Spielzeit arbeiten die Xantener intensiv daran, noch kompakter zu stehen. Gleichzeitig soll ein zweites Spielsystem einstudiert werden, um taktisch flexibler zu werden. Auch die Zugänge hinterließen einen ordentlichen ersten Eindruck.