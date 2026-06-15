TuS Xanten: Wunschspieler kommt, drei Akteure gehen

Kaderplanung TuS Xanten. – Foto: Sven Hanisch

Bis auf zwei Fragezeichen steht der neue Kader des Bezirksliga-Klubs TuS Xanten für die kommende Saison, in der es wesentlich besser laufen soll als in der abgelaufenen Spielzeit. Jetzt gab auch der Wunschspieler für die Abwehrreihe seine Zusage. „Wir sind froh, dass ein weiterer Ur-Xantener zurückkommt“, sagt Levin Bardehle aus der Sportlichen Leitung. Es gibt zudem drei weitere Abgänge.

Alle Leistungsträger wurden gehalten

Trainer Mirco Dietrich kann mit allen Leistungsträgern aus dem alten Kader planen. Als letzter Stammspieler sagte jetzt auch Jesse Sticklat zu, weiter das Xantener Trikot überstreifen zu wollen. Mit Viktor Brem bekommt er einen neuen Mitspieler vom Nachbarn SSV Lüttingen. Der 28-Jährige kickte in der Jugend für den TuS. Spielen soll Brem als Innenverteidiger oder auf der rechten Außenseite der Kette.

Wider Erwarten doch nicht mehr auflaufen für den TuS werden Noah Alfonso Malangi sowie Pedro da Silva. Auch Zeon Kern muss sich von seinen Teamkollegen verabschieden. „Mit Noah hatten wir eigentlich geplant, jetzt teilte er uns aber mit, dass für ihn ein Umzug nach Berlin ansteht. Das hat uns völlig überrascht“, so Bardehle. Kern und da Silva wurde nahegelegt, sich einen anderen Klub zu suchen. Bardehle sagt: „Wir konnten beiden die von ihnen gewünschte Spielzeit nicht zusichern.“