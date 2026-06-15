TuS Xanten: Wunschspieler kommt, drei Akteure gehen

Bis auf zwei Fragezeichen steht der neue Kader des Bezirksliga-Klubs TuS Xanten für die kommende Saison, in der es wesentlich besser laufen soll als in der abgelaufenen Spielzeit. Jetzt gab auch der Wunschspieler für die Abwehrreihe seine Zusage. „Wir sind froh, dass ein weiterer Ur-Xantener zurückkommt“, sagt Levin Bardehle aus der Sportlichen Leitung. Es gibt zudem drei weitere Abgänge.
Trainer Mirco Dietrich kann mit allen Leistungsträgern aus dem alten Kader planen. Als letzter Stammspieler sagte jetzt auch Jesse Sticklat zu, weiter das Xantener Trikot überstreifen zu wollen. Mit Viktor Brem bekommt er einen neuen Mitspieler vom Nachbarn SSV Lüttingen. Der 28-Jährige kickte in der Jugend für den TuS. Spielen soll Brem als Innenverteidiger oder auf der rechten Außenseite der Kette.
Wider Erwarten doch nicht mehr auflaufen für den TuS werden Noah Alfonso Malangi sowie Pedro da Silva. Auch Zeon Kern muss sich von seinen Teamkollegen verabschieden. „Mit Noah hatten wir eigentlich geplant, jetzt teilte er uns aber mit, dass für ihn ein Umzug nach Berlin ansteht. Das hat uns völlig überrascht“, so Bardehle. Kern und da Silva wurde nahegelegt, sich einen anderen Klub zu suchen. Bardehle sagt: „Wir konnten beiden die von ihnen gewünschte Spielzeit nicht zusichern.“
Weiter offen ist die Zukunft von Emircan Boran. Ein weiterer Offensivmann könnte noch dazukommen, dort steht noch das finale Gespräch aus. Neben Brem wurden bisher Christoph Zgorecki vom VfL Repelen, Giulius Ramison Geukes und Benedikt Heutgens - beide aus der A-Jugend von Siegfried Materborn -, Buhari Gariba aus der A-Jugend des SV Budberg sowie Nathnael Scheffler vom SV Biemenhorst verpflichtet.
Die Sommer-Vorbereitung beginnt am Dienstag, 7. Juli, um 19 Uhr. Folgende Testspiele wurden vereinbart: am 18. Juli beim FC Aldekerk um 15.30 Uhr, am 25. Juli die Xantener Stadtmeisterschaft, am 31. Juli gegen FC Neukirchen-Vluyn II um 19.30 Uhr, am 2. August gegen TuB Mussum um 15 Uhr, am 7. August beim TuS Borth um 19.30 Uhr und am 9. August beim GSV Suderwick um 15 Uhr. Für den 12. Juli wird noch ein Gegner gesucht.