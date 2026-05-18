TuS Xanten wird vom Absteiger SV Haldern in Schranken gewiesen

Der TuS Xanten hatte sich gegen den SV Haldern mehr ausgerechnet. – Foto: Pascal Derks

Ein echtes Spektakel bekamen die nur 40 Zuschauer geboten, die an diesem tristen Sonntagnachmittag im Reeser Lindenstadion am Stankett standen. Der als Absteiger aus der Bezirksliga feststehende SV Haldern bezwang dort den TuS Xanten überraschend mit 6:4 (2:2). Zwei Rote Karten verteilte der Schiedsrichter auch noch. Was war da nur los?

Zusätzlich zur Roten Karte, die Alic kassiert hatte, gab es auch einen Strafstoß, den Hendrik Heynen zum Ausgleich verwandelte. „Ich habe den Schiedsrichter darauf angesprochen, dass es doch eine doppelte Bestrafung sei“, sagte TuS-Trainer Mirco Dietrich, der die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen konnte.

Entscheidenden Anteil am Spielausgang hatte dabei der Platzverweis gegen den Xantener Benjamin Alic (30.), dem ein Foul im eigenen Strafraum unterlaufen war. Bis dahin hatte der TuS die Partie dominiert, Kapitän Gerrit Jenowsky sein Team nach Vorlage von Christopher Kimbakidila auch in Führung gebracht (20.). Xantens Keeper Jan Kallen musste lediglich einmal sein Können beweisen.

Im Anschluss hatte der TuS Xanten nicht gleich eine neue Ordnung in Unterzahl gefunden. „Ehe wir verstanden hatten, wie wir verschieben müssen, haben die dann ein Tor nachgelegt“, sagte der Xantener Coach. Veit Boßmann erzielte den ersten seiner vier Treffer an diesem Tag. Dennoch berappelte sich der TuS und konnte durch Kimbakidila auf Vorlage von Luca Binias noch vor der Pause ausgleichen.

Halderns Veit Boßmann trifft viermal – Xantens Aufholjagd bleibt unbelohnt

Mit einem Konter ging der SV Haldern erneut in Führung. „Das 4:2 war schon stark abseitsverdächtig“, sagte Dietrich, der hinsichtlich des zweiten Treffers von Boßmann skeptisch war, der auch noch das 5:2 nachlegte (70.). Doch steckte der TuS Xanten nicht auf. Als in der 78. Minute auch ein Spieler der Halderner wegen Nachtretens des Feldes verwiesen wurde, verkürzte Jonas Vengels per Doppelschlag auf 4:5.

„Da waren wir wieder am Drücker und auf dem besten Weg, noch den Ausgleich zu schaffen“, lobte Dietrich die Moral seiner Mannschaft. Doch der Mannschaft steckten sicher noch ein wenig die 90 Minuten vom Kreispokal-Sieg in den Knochen. Zudem fehlten einige Spieler verletzt oder auch beruflich. So wurde die Aufholjagd des TuS Xanten nicht mehr belohnt – im Gegenteil. Ein Fehler im Aufbau erlaubte Boßmann, mit seinem vierten Tor für die Entscheidung zugunsten des SV Haldern zu sorgen. „Wir haben viel Kraft investiert, da ist es natürlich enttäuschend, wenn am Ende nichts Zählbares herauskommt“, so Dietrich.

TuS Xanten: Kallen – Alic, J. Vengels (90.+1 Özdemir), Schreiber, Braun – Sticklat, Binias – Geroschus, Jenowsky, Boran (65. da Silva) – Kimbakidila (78. Kern).