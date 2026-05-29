TuS Xanten will im Derby Klassenerhalt klarmachen

Xanten will den Klassenerhalt klar machen – Foto: Sven Hanisch

Der TuS Xanten befindet sich zwei Spieltage vor Schluss der Bezirksliga noch mitten im Abstiegskampf. Zum letzten Heimspiel der Saison ist der Nachbar aus Veen zu Gast. Was die Trainer beider Mannschaften zum Derby sagen und welche weiteren zwei Spieler an den Fürstenberg wechseln.

„Grundsätzlich waren wir gegen Haldern gut im Spiel. Die frühe Rote Karte hat das Spiel natürlich verändert. Am Ende waren wir eigentlich dem Ausgleich näher. Wir sind trotzdem auf einem guten Weg. Wir müssen die Power auf den Platz bekommen. Es ist ein heißer Tanz im Abstiegskampf. Wir haben es selbst in der Hand“, gibt sich Trainer Mirco Dietrich zuversichtlich. Ein wichtiger Bestandteil zum Klassenerhalt wird die Stabilisierung der Defensive sein. Seit dem 4:6 gegen Haldern stellt der TuS mit 83 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga.

Der Fußball ist und bleibt ein schnelllebiges Geschäft. Der TuS aus Xanten hat dies im Saisonfinale zu spüren bekommen. Nach fünf ungeschlagenen Spielen und dem Kreispokalsieg wähnte sich die Mannschaft auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt. Doch nach der 4:6-Niederlage beim schon abgestiegenen SV Haldern sind die Fürstenberg-Spieler auch Ende Mai noch nicht gerettet.

Zum letzten Heimspiel der Saison begrüßt der TuS am Sonntag, 15 Uhr, Borussia Veen. Das Hinspiel gewannen die Krähen klar mit 6:1. Veens Trainer Alexander Wisniewski weiß den Kantersieg allerdings einzuordnen: „Im Hinspiel war alles etwas wild. Xanten hatte sich kurz zuvor von Trainer Marcel Zalewski getrennt. Wir erwarten eine ganz andere und gefestigtere Xantener Mannschaft am Sonntag.“

Beide Trainer müssen auf Spieler verzichten

Die Veener, die schon länger nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, haben weiterhin enorme Personalprobleme. Neben dem Sturmduo George Wiedemann und Felix Terlinden wird auch Abwehrspieler Tom Conrad wegen seiner fünften gelben Karte fehlen.

Doch nicht nur die Gäste müssen wichtige Spieler ersetzen. Xantens Trainer Dietrich musste schon in Haldern auf zehn Balltreter verzichten. Benjamin Alic (Rote Karte) und Christopher Kimbakidila (fünfte gelbe Karte) werden am Sonntag gesperrt fehlen. Dietrichs spielender Co-Trainer, Marvin Braun, befindet sich im Spanien-Urlaub. Braun hatte sich zum Ziel gesetzt, bis zum Derby schon mit dem TuS gerettet zu sein. Das werden die Teamkollegen nun versuchen, ohne ihn zu erreichen.

Wer Braun auf der linken Abwehrseite vertreten wird, ist noch nicht klar. Jedoch gibt es Alternativen. „Lukas und Niklas Maas kehren wohl zurück. Außerdem ist Jannis Broß wieder dabei“, so Dietrich. Ob es für Top-Stürmer David Epp reichen wird, ist noch unklar. Er hatte in dieser Saison schon mit Schmerztabletten gespielt. Dietrich: „Bei David schauen wir, wie sich sein Fuß verhält. Es ist ärztlich abgeklärt. Er hat durch eine Zyste einen Druckschmerz. Ich bin kein Freund davon, wenn jemand mit Tabletten spielt.“

Wegen der engen Konstellation im Bezirksliga-Tabellenkeller wäre es unter Umständen sogar möglich, dass die Xantener auch ohne Punktgewinn an diesem Wochenende gerettet sind. Klar ist jedoch, dass sie sich nicht auf die Konkurrenten verlassen möchten. Am letzten Spieltag, 7. Juni, geht’s zum Angstgegner DJK Twisteden. Gegen den Tabellendritten wartet der TuS seit vier Jahren auf einen Sieg.

Neuer Abwehrspieler vom VfL Repelen

Unterdessen melden die Xantener zwei weitere Sommer-Zugänge. Mit dem 18-jährigen Benedikt Heutgens kommt ein junger Torwart von Siegfried Materborn. Weiterhin verstärkt sich der TuS mit Christoph Zgorecki. Der Abwehrmann ist ein bezirkligaerfahrener Spieler, der in der laufenden Saison 22 Einsätze für den VfL Repelen aufweisen kann. Ausgebildet wurde er in der Jugend des SV Budberg.