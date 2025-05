TuS Xanten will Borussia Veen in die Schranken weisen

Seinerzeit lag der TuS im Krähendorf beim 2:6 bereits zur Pause mit vier Treffern hinten. „Da war ich noch relativ frisch im Amt“, sagt Trainer Marcel Zalewski, der allerdings diesbezüglich recht entspannt ist. Aber: „Das ist ein Derby, und Derbys will man immer gewinnen.“ Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. „Stand heute sind alle Mann an Bord. Kein Spieler ist verletzt, keiner ist gesperrt.“

Insofern ist das Team beim Abschlusstraining am Freitagabend gefordert. Denn wer in die Startelf will, muss Leistung zeigen. „Wenn alle gut drauf sind, habe ich die Qual der Wahl“, sagt Zalewski, zumal diverse Spieler auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind. „Auch wenn ich gerne nach erfolgreichen Spielen wenig ändere, weiß das Team dennoch, dass sich niemand zu sicher sein darf und auf einem Stammplatz ausruhen kann.“

Bemerkenswert ist zudem der sehr gute Fitness-Stand der Mannschaft, die auch noch in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte mit Tempo und Sprints begeistert. So kam zuletzt ja auch das vierte Tor gegen die Sportfreunde Broekhuysen zustande, als Gerrit Jenowsky nicht nur im Sprint auf der linken Flanke an Gegenspielern vorbeizog, sondern auch noch zwei an der Grundlinie austanzte und den Abschluss suchte. Der konnte zwar abgewehrt werden, aber Lukas Vengels staubte dann zum Endstand ab.

„An der Fitness haben wir auch intensiv gearbeitet“, so Zalewski und verrät, dass der eine oder andere Spieler nicht geglaubt habe, solch ein Level zu erreichen. Nun ist die Fitness ein Pfund, mit dem am Sonntag nicht nur der sechste Sieg in Folge, sondern auch der Klassenverbleib geschafft werden soll.