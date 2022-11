TuS Xanten: Wiedersehen im Fürstenberg-Stadion Bezirksliga: Für Jan-Paul Hahn und Velibor Geroschus ist das Spitzenspiel zwischen dem TuS Xanten und Viktoria Goch am Sonntag eine ganz besondere Partie. Beide treffen auf ihren ehemaligen Verein.

Auch wenn sich der TuS Xanten durch die Verpflichtung von David und Jonas Vengels in der Defensive noch einmal mit viel Erfahrung verstärkt hat, sieht Hahn die Schwächen bei seinem Ex-Klub eher hinten. „Nach vorne können sie sehr viel Tempo entwickeln, defensiv sind sie über die Außen anfälliger. Darauf werde ich die Jungs einstellen“, sagt Hahn, der sich vorstellen kann, dass die Xantener die Gocher auf dem Ascheplatz herausfordern werden. Genau dort konnte die Mannschaft von Johannes Bothen im Kreispokal-Viertelfinale jüngst dem Landesligisten SV Scherpenberg einiges abverlangen. Zwar schieden die Xantener nach einer verspielten 2:0-Führung doch noch aus (2:5). Der Auftritt in den ersten 65 Minuten macht Hoffnung, auch dem Aufstiegsfavoriten das Leben möglichst schwer zu machen.

„Sie brechen meistens in der Rückrunde ein. Der knappe Vorsprung hält uns auf Spannung. Ich bin sowieso lieber Jäger als der Gejagte“, so Hahn. Im Vergleich zur Konkurrenz sieht der ehemalige Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck die Viktoria in mehrerer Hinsicht im Vorteil. Neben dem in der Breite qualitativ gut besetzten Kader zeichnet den Tabellenführer die hohe Treffsicherheit in den Schlussminuten aus. Zudem ist die Beine-Elf nicht nur von einem Torjäger abhängig.

Ausgerechnet bei den ersten beiden Punktverlusten, dem 0:0 in Budberg und dem 1:1 gegen Schlusslicht Homberg II, fehlte Defensivmann Hahn krankheitsbedingt. Pünktlich zum Wiedersehen mit seinen alten Kollegen kehrt der älteste Gocher Spieler auf den Platz zurück. „Gegen Homberg hatten wir die 120 Minuten vom Pokalspiel in Uedem in den Knochen. Das war natürlich trotzdem zu wenig“, betont Hahn, dessen Team nur zwei Zähler vor dem ebenfalls noch ungeschlagenen Budbergern liegt.

Als sich Hahn und der TuS nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten, klingelte kurz danach sein Handy: Viktoria-Coach Daniel Beine war am anderen Ende der Leitung. Hahn brauchte nicht viel Zeit zum Überlegen. „Ich möchte Daniel und dem Verein helfen, endlich aus dieser Liga herauszukommen“, sagt Hahn, der die Führungsrolle beim Spitzenreiter direkt angenommen hat und als zweiter Kapitän und Sprachrohr hohe Wertschätzung im Kreise seiner Mitspieler genießt. Xanten, Tabellenvierter, trifft am Sonntag, 14.30 Uhr, am letzten Hinrunden-Spieltag zu Hause auf Goch.

Mit einem Sieg könnte der TuS bis auf fünf Punkte an den Spitzenreiter heranrücken. Mit sieben Toren bester Torschütze der Xantener ist Velibor Geroschus. Auch für den in der Jugend von Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen ausgebildeten Stürmer kommt es zum Aufeinandertreffen mit seinen alten Teamkollegen. Geroschus wechselte im Januar 2021 nach eineinhalb Jahren bei der Viktoria an den Fürstenberg und kickte dort noch eine Halbserie mit Hahn zusammen. Der 21-Jährige benötigt vor dem Spitzenspiel keine Extra-Motivation und nimmt viel Positives aus seiner Gocher Zeit mit. „Unser nächster Gegner kommt wie wir über den Teamspirit. Goch war meine erste Station im Seniorenfußball. Das hat mich schon weitergebracht. Am Sonntag sind wir zwar der Underdog, gehen aber mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen ins Spiel.“

Im Zusammenspiel mit Niklas Binn, David Epp und Luca Binias traut Geroschus seinem Team zu, die Serie vor heimischen Zuschauern weiter auszubauen. „Wir haben eine junge, hungrige Truppe. Man sieht eine Entwicklung. Wir müssen nicht aufsteigen und können unbefangen und ohne Druck ins Spiel gehen.“ Den Druck sieht Georschus nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison aber eher bei seinem Ex-Klub.

Apropos Aufstieg: Wenn einer weiß, wie sich eine Meisterschaft anfühlt, dann Jan-Paul Hahn. Mit Xanten feierte der 37-Jährige 2020 die Rückkehr in die Bezirksliga. Unvergessen bleibt für ihn aber der Oberliga-Aufstieg mit dem SV Sonsbeck vor zehn Jahren. Noch heute lässt sich Hahn an spielfreien Tagen regelmäßig im Willy-Lemkens-Sportpark blicken und pflegt freundschaftliche Kontakte zu mehreren Spielern aus der Mannschaft von Trainer Heinrich Losing. „Sonsbeck steht sehr gut da, muss aber weiter gegen die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt punkten. Ich versuche, die Jungs anzuspornen und sage ihnen, dass sie drin bleiben müssen – damit wir in der nächsten Saison nicht gegeneinander spielen“, scherzt Jan-Paul Hahn.

Info: In diesem Jahr noch zwei Rückrunden-Spiele

Restprogramm Nach der Goch-Partie spielt der TuS Xanten in diesem Jahr noch am 4. Dezember daheim gegen den SV Rindern (14.15 Uhr) und am 11. Dezember beim FC Aldekerk (14.45 Uhr). Es sind die ersten beiden Partien in der Rückrunde. Die Saison setzt sich am 25./26. Februar 2023 fort.