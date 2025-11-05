TuS Xanten wechselt im Pokalspiel den Torwart

Die Xantener mussten in dieser Woche eine ernüchternde 0:4-Pleite beim SV Rindern aufarbeiten. In Meerfeld möchte Trainer Marcel Zalewski Spieler von Beginn an aufbieten, die zuletzt hintendran waren. So rückt Michael Jansen für Jan Kallen zwischen die Pfosten. Benjamin Alic, Emircan Boran sowie Noah Alfonso Malangi sollen ebenfalls in der Startformation stehen, kündigt Zalewski an. Wohl auch Mats Wardemann wird der ersten Elf angehören. Der 24-Jährige, der wegen einer Verletzung seine Karriere beenden und als TuS-Betreuer dabei bleiben wollte, sei wieder ein vollwertiges Kadermitglied, sagt Zalewski.

Derweil stehen Niklas Bücken nach einer Hüft-Operation sowie die verletzten Jan Rütjes und Gloire Afonso Malangi weiterhin nicht zur Verfügung. Die drei sind noch ohne Einsatzminute. Das trifft auch auf Joris Ofterdinger zu. Aus privaten Gründen nimmt der 25-Jährige bis auf Weiteres die Rolle des Stand-by-Spielers ein. Zalewski zum Spiel gegen den Tabellenvorletzten der A-Liga: „Wir trainieren selber auf Asche und gehen gut vorbereitet in die Partie.“