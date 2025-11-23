Am 25. November ist die Jahreshauptvorstellung des TuS Xanten. – Foto: Marcel Eichholz

TuS Xanten: Vorstand tritt zur Wiederwahl an Auf der Jahreshauptversammlung des TuS Xanten am 25. November tritt der vierköpfige Hauptvorstand um Anton Artz zur Wiederwahl an. Bei der Sanierung des Fürstenberg-Stadions will der Klub mit einer Stimme sprechen.

In den vergangenen Jahren wurde in der Verwaltung und Xantener Politik immer wieder über die dringend erforderliche Sanierung des Fürstenbergstadions diskutiert. Einen Zeitplan für die Modernisierung gibt‘s bislang nicht. Auch wo das Geld fürs Millionen-Projekt herkommen soll, ist weiter unklar. Über die Zukunft des Fürstenbergstadions wird aktuell in der Stadtspitze aber wieder intensiver gesprochen – auch beim TuS Xanten. Einen Überblick zum aktuellen Sachstand möchte der Vorstand den Mitgliedern am Dienstag, 25. November, auf der Jahreshauptvorstellung im Sportheim geben.

Vorstand möchte weitermachen „Wir haben uns mit den Fußballern unterhalten und wollen uns Anfang der nächsten Woche noch mit den Leichtathleten zusammensetzen. Uns sich wichtig, dass wir gegenüber der Stadt mit einer Stimme sprechen, was die Wünsche zur Sanierung angehen“, sagt Anton Artz, Sprecher des vierköpfigen TuS-Vorstands, auf Nachfrage.

Auf dem Mitgliedertreffen am Dienstag stehen auch Wahlen an. Das Vorstandsteam, zu dem neben Artz noch Kurt Evers, Roland Seerau sowie Susanne Wonning gehören, möchte weitermachen. „Wir treten zur Wiederwahl an“, bestätigt Artz. Sie wollen weiter zu viert den TuS führen. Heribert Kerkmann hatte sich im November 2024 aus dem Vorstand verabschiedet. Artz: „Die Zusammenarbeit zu viert klappt gut, jeder hat sein Aufgabengebiet. Womöglich könnte bei der übernächsten Wahl wieder eine fünfte Person dazukommen. Wir wollen uns da in Ruhe umschauen.“ Laut Vereinssatzung muss der geschäftsführende TuS-Vorstand aus mindestens drei Personen bestehen.