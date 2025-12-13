TuS Xanten vor der Winterpause im Krisenmodus

Die Formkurve des TuS Xanten in der Bezirksliga zeigt kurz vor der Winterpause steil nach unten. Die letzten drei Partien gingen mit in Summe 15 Gegentoren verloren. Vor allem die blutleeren Auftritte gegen den SV Haldern und in Veen waren ernüchternd. Wenn auch die letzte Partie in 2025 gegen die DJK Twisteden am Sonntag, 14 Uhr, verloren gehen und Viktoria Goch II punkten sollte, würde der TuS auf einem Abstiegsplatz ins neue Jahr wechseln. Und es sind nicht allein die sportlichen Auftritte, über die beim Fürstenberg-Klub gesprochen wird.