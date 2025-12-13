TuS Xanten vor der Winterpause im Krisenmodus

Die Formkurve des TuS Xanten in der Bezirksliga zeigt kurz vor der Winterpause steil nach unten. Die letzten drei Partien gingen mit in Summe 15 Gegentoren verloren. Vor allem die blutleeren Auftritte gegen den SV Haldern und in Veen waren ernüchternd. Wenn auch die letzte Partie in 2025 gegen die DJK Twisteden am Sonntag, 14 Uhr, verloren gehen und Viktoria Goch II punkten sollte, würde der TuS auf einem Abstiegsplatz ins neue Jahr wechseln. Und es sind nicht allein die sportlichen Auftritte, über die beim Fürstenberg-Klub gesprochen wird.
Nach der Freistellung von Marcel Zalewski, die viel Staub aufwirbelte, suchen die Verantwortlichen weiter nach einem neuen Coach. Levin Bardehle aus der sportlichen Leitung sagte dazu: „Wir möchten so schnell wie möglich einen Trainer präsentieren. Wir brauchen jemanden, der die Jungs als Gruppe zusammenbringt und als Vorbild angesehen wird. Er soll sie zusätzlich an die Leistungsstärke zurückführen und defensiv stärken.“
Hoffnungsvolle Sätze, die Marvin Braun nur unterschreiben kann. Der 33-Jährige ist seit der Zalewski-Entlassung spielender Interimscoach. Wobei er gegen Aufstiegsaspirant Twisteden wegen der Roten Karte aus der Veen-Partie nicht auf dem Platz, sondern hinter der Bande stehen wird. Michael Jansen, Bezirksliga-Keeper und Torwarttrainer, werde am Sonntag den Part an der Seitenlinie übernehmen, wie Braun meinte. „Wir werden im engen Austausch sein.“
„Wir müssen das Spiel irgendwie überstehen. Dafür muss sich jeder den Hintern aufreißen. Ich weiß, dass wir in der Lage sind, viel mehr zu zeigen als zuletzt. Das hat die Mannschaft oft genug unter Beweis gestellt“, so Braun. Das Teamgefüge sei intakt, am ersten Training in dieser Woche haben 14 Spieler teilgenommen. Aufpassen müssen die Xantener vor allem auf Torben Schellenberg, der mit 16 Treffern die Torjägerliste der Bezirksliga, Gruppe 4, anführt.
2024 hatte sich der TuS übrigens mit zehn Punkten in die Winterpause verabschiedet und die Saison mit 41 Zählern auf Rang zwölf abgeschlossen. Aktuell kommt Xanten auf 17 Zähler.