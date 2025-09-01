TuS Xanten vor der Pause nicht auf der Höhe

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten kassierten in Anholt am dritten Spieltag ihre erste Saison-Niederlage. Beim 0:2 (0:1) kamen die Gäste stets einen Schritt zu spät. Gegentreffer gab’s bislang nur nach Elfmetern. Trainer Marcel Zalewski muss seine Abwehr umbauen.

Der ansprechenden Anzahl von rund 150 Zuschauern wurde das Spielniveau der Partie zwischen Aufsteiger Westfalia Anholt und zuletzt siegreichen Xantenern nicht gerecht. „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir nicht auf der Höhe“, sagte Zalewski. „Und Anholt hat es auf dem kleinen Platz gut gemacht: fallen lassen, Zentrum dicht.“ Unter der Woche hatte Zalewski gewarnt, dass der Aufsteiger alles geben werde und seine Mannschaft eine hohe Intensität zeigen müsse. „Leider haben das meine Jungs heute nicht umgesetzt, außerdem zu wenig über außen gespielt.“

Den Gastgebern reichte ein guter Pass, um eine „Hundertprozentige“ zu kreieren. Xantens Torwart Owen Finnerty wusste sich nur per Foul zu helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Til Spiegelhoff (23.). Dieses Strafstoß-Duell wiederholte sich in der 77. Minute, „als Jesse Sticklat einen Ball aus einem Meter an den Unterarm bekam“ (O-Ton Zalewski). Finnerty war diesmal Sieger, aber gegen den Nachschuss von Emnor Haliti machtlos. „Auch hier kamen wir einen Schritt zu spät, haben nicht schnell nachgesetzt“, sagte Zalewski.

Xanten kommt nicht mehr ran

Chancen von Jonah Shao und David Epp vereitelte der Anholter Torwart Julius Geven. So auch in der Schlussphase, als er einen Freistoß von Luca Binias an die Latte lenkte. „Wenn da der Anschlusstreffer fällt, geht noch mal was“, sagte Zalewski. „Aber so müssen wir fairerweise sagen, dass der Anholter Sieg aufgrund der kämpferischen und läuferischen Leistung verdient war.“

Xantens Trainer will nun am Defensivverhalten in der Box arbeiten, denn alle drei Gegentore der Saison fielen nach Strafstößen. Herausforderung dabei: „Luan Schreiber geht jetzt auf Asienreise, Jonas Vengels in den Urlaub – mal sehen, wie ich die Abwehr umbaue.“

Es spielten: Finnerty; Jenowsky, Sticklat, Schreiber, Wojchiechowski – Binias, Meyer (83. Kimbakidila) – Epp, Shao (78. Alic), Geroschus – N. Malangi (46. J. Vengels).