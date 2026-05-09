TuS Xanten verpflichtet weiteren Offensivspieler

Es sieht gut aus für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den Dreier in Lowick liegt das Team von Mirco Dietrich vier Spieltage vor Saisonende vier Punkte vor dem Relegationsrang beziehungsweise ersten Abstiegsplatz. An diesem Sonntag empfängt der TuS Blau-Weiß Dingden II. Die Gäste aus Hamminkeln sind bereits gesichert. Derweil gaben die Xantener den zweiten Sommer-Neuzugang bekannt. Welcher Torhüter den Klub nach dieser Spielzeit verlässt.
Der TuS hat einen weiteren Offensivfußballer für die nächste Saison verpflichtet. Nach Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst) wird sich auch Giulius Geukes dem Fürstenberg-Klub anschließen. Der 18-Jährige kommt aus der A-Jugend von Siegfried Materborn. „Er ist ein torgefährlicher Außenbahnspieler. Wir wollen in der neuen Saison mehr auf Jugendspieler setzen und sie weiterentwickeln“, sagt Levin Bardehle aus der sportlichen Leitung. Unterdessen wird David Vengels ab Sommer nicht mehr dem TuS-Kader angehören. Er hört aus familiären Gründen auf.
Beim 3:2-Erfolg am vergangenen Sonntag in Lowick stand Jan Kallen zwischen den Pfosten. Ob er in Xanten bleibt, ist noch nicht geklärt. Sicher ist aber, dass Kallen mit dem TuS unbedingt den Klassenerhalt feiern will. Sollte die Partie gegen Dingden erfolgreich enden, könnte der TuS am 17. Mai beim Schlusslicht in Haldern den Nichtabstieg klarmachen. „So ist der Plan“, meint der spielende Co-Trainer Marvin Braun. So sieht das Restprogramm aus.
TuS Xanten - BW Dingden II (10. Mai, 15 Uhr). Dietrich muss seine Startformation auf jeden Fall umbauen. Jonas Vengels (Oberschenkelverletzung), Luca Binias (Urlaub) und Student Jannis Broß fallen aus. Zudem meldeten sich Norwin Meyer (Bänderriss im Fuß), Luan Schreiber (erkrankt) sowie Niklas Maas (beruflich verhindert) ab. Das Hinspiel Mitte November ging mit 3:2 an Dingden. Es war die letzte Partie mit Marcel Zalewski als Trainer.
SV Haldern - TuS Xanten (17. Mai, 15.30 Uhr). Die Reeser liegen mit acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer am Tabellenende. Der SVH gibt sich aber nicht auf, zwei der letzten drei Bezirksliga-Begegnungen wurden gewonnen. Das Spiel in Xanten ging mit 6:1 ans Schlusslicht. Kurz vor dem Anpfiff war Zalewski entlassen worden.
TuS Xanten - Borussia Veen (31. Mai, 15 Uhr). Auch die Krähen setzten sich im Hinspiel mit 6:1 gegen den TuS durch. Beim letzten Auftritt im Fürstenberg-Stadion vor fast einem Jahr unterlagen die Veener mit 0:4. Die Borussia hat 45 Punkte auf dem Konto und kann entspannt für die nächste Saison planen.
DJK Twisteden - TuS Xanten (7. Juni, 15.30 Uhr). Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit ermauerte sich der TuS mit einer Fünferkette ein 0:0. Twisteden ist ein Angstgegner für Xanten. In den letzten sieben Aufeinandertreffen gab’s keinen Sieg (fünf Unentschieden, zwei Niederlagen). Letztmals gewann der TuS gegen die DJK im März 2022.