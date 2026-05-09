TuS Xanten verpflichtet weiteren Offensivspieler

Beim 3:2-Erfolg am vergangenen Sonntag in Lowick stand Jan Kallen zwischen den Pfosten. Ob er in Xanten bleibt, ist noch nicht geklärt. Sicher ist aber, dass Kallen mit dem TuS unbedingt den Klassenerhalt feiern will. Sollte die Partie gegen Dingden erfolgreich enden, könnte der TuS am 17. Mai beim Schlusslicht in Haldern den Nichtabstieg klarmachen. „So ist der Plan“, meint der spielende Co-Trainer Marvin Braun. So sieht das Restprogramm aus.

TuS Xanten - BW Dingden II (10. Mai, 15 Uhr). Dietrich muss seine Startformation auf jeden Fall umbauen. Jonas Vengels (Oberschenkelverletzung), Luca Binias (Urlaub) und Student Jannis Broß fallen aus. Zudem meldeten sich Norwin Meyer (Bänderriss im Fuß), Luan Schreiber (erkrankt) sowie Niklas Maas (beruflich verhindert) ab. Das Hinspiel Mitte November ging mit 3:2 an Dingden. Es war die letzte Partie mit Marcel Zalewski als Trainer.

SV Haldern - TuS Xanten (17. Mai, 15.30 Uhr). Die Reeser liegen mit acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer am Tabellenende. Der SVH gibt sich aber nicht auf, zwei der letzten drei Bezirksliga-Begegnungen wurden gewonnen. Das Spiel in Xanten ging mit 6:1 ans Schlusslicht. Kurz vor dem Anpfiff war Zalewski entlassen worden.