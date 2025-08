TuS Xanten verliert Testspiel gegen den SV Menzelen

Eineinhalb Wochen nach seiner Roten Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung am Ende des ruppigen Testspiels in Budberg muss Wito Wojciechowski noch zwei von vier gesperrten Spielen zuschauen. Am Sonntag unterlag der Bezirksligist TuS Xanten im drittletzten Vorbereitungsspiel vor dem Liga-Start mit 1:2 (0:0) beim A-Ligisten SV Menzelen.